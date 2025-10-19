Plaje fără fumat în Spania? San Sebastián se alătură eforturilor pentru coaste mai curate și mai liniștite

San Sebastián ia măsuri pentru a face plajele sale celebre mai curate, mai liniștite și mai plăcute pentru toată lumea. Consiliul local a anunțat un plan care ar interzice fumatul pe toate plajele, ar reduce zgomotul produs de muzică și difuzoare și ar stabili noi reguli pentru animalele de companie, transmite Euronews.

Poate că cea mai mare cantitate de măsuri controversate este interzicerea totală a fumatului pe plaje.

Potrivit unui studiu realizat de AZTI, o organizație spaniolă non-profit axată pe mediul marin și sectorul alimentar, mucurile de țigară reprezintă între 30% și 50% din deșeurile colectate pe plajele din Gipuzkoa, capitala Donostia-San Sebastián.

„Această reglementare actualizată răspunde unei cereri sociale clare și urmărește să îmbunătățească coexistența, calitatea mediului și bunăstarea colectivă”, afirmă Íñigo García, consilier responsabil pentru diversitate, incluziune și mediu.

Măsura se bazează pe o lege locală care reglementează deșeurile și solurile contaminate, care împuternicește consiliile locale să reglementeze și să sancționeze consumul de tutun pe plaje.

Prin această inițiativă, San Sebastian ar deveni al doilea oraș basc care interzice fumatul pe plaje, după Zarautz, a cărui ordonanță a intrat în vigoare la 7 octombrie.

Noile reglementări introduc, de asemenea, unele modificări pentru proprietarii de animale de companie.

În timpul verii, câinii vor avea acces pe plaje între orele 21:00 și 24:00, înainte de începerea curățării plajelor municipale. Această măsură are scopul de a oferi localnicilor și turiștilor un mediu mai liniștit și mai sigur în timpul zilei, permițând în același timp câinilor să se bucure de nisip seara.

Anterior, câinii erau permisi pe plajele publice doar între 1 septembrie și 30 mai.

Consiliul local din San Sebastian va aborda și problema poluării fonice, reglementând utilizarea difuzoarelor, a aparatelor de redare a muzicii și a altor dispozitive audio pe plaje.

Până în prezent, liniile directoare erau doar sugestii, dar, potrivit consiliului, numărul tot mai mare de plângeri a făcut necesară adoptarea unor norme oficiale.

Orașul invită publicul să-și împărtășească opiniile cu privire la noile reguli începând cu 20 octombrie, planul urmând să fie implementat integral până în iunie 2026, chiar la timp pentru următorul sezon estival.

Prin aceste schimbări, San Sebastián speră să păstreze plajele sale ca simbol al frumuseții coastei basce, echilibrând recreerea, bunăstarea animalelor și protecția mediului, asigurându-se în același timp că atât localnicii, cât și vizitatorii se pot bucura de nisip și mare în confort.