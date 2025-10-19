G4Media.ro
Diana Buzoianu (USR): Proiectul privind incriminarea căsătoriilor forţate nu priveşte minorităţile /…

Diana Buzoianu (USR): Proiectul privind incriminarea căsătoriilor forţate nu priveşte minorităţile / E o lege care se va asigura că protejează mii de fete şi femei, majoritatea absolută a victimelor acestor abuzuri

MInistrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), declară duminică, despre proiectul de lege pe care l-a iniţiat în Parlament, privind incriminarea căsătoriilor forţate, că nu priveşte minorităţile, ea arătând că este o lege care se va asigura că protejează mii de fete şi femei, majoritatea absolută a victimelor acestor abuzuri, transmite News.ro.

”Proiectul privind incriminarea căsătoriilor forţate nu priveşte minorităţile. E o lege care se va asigura că protejează mii de fete şi femei (majoritatea absolută a victimelor acestor abuzuri). Responsabilitatea noastră e să avem o Românie sigură pentru copii”, spune Buzoianu într-o postare, după protestul care a avut loc împotriva acestei reglementări.
 

”Hai să ne uităm împreună la această poză: număraţi femeile din această poză, femei care au ieşit să protesteze că nu mai pot fi ,,logodite” de familiile lor fete de 13-14-15 ani. De ce oare credeţi că la acest protest pentru ,,dreptul fetelor minore de a fi logodite” sunt numai bărbaţi adulţi?”, întreabă Buzoianu.

Buzoianu a anunţat la începutul lunii octombrie că a iniţiat şi depus în Parlament în această săptămână un proiect de lege prin care este definită căsătoria şi convieţuirea forţată şi este sancţionată cu închisoarea între 3 şi 7 ani de zile.
 

”Pentru cazuri agravante (ex. fapta a fost comisă cu scopul de a păstra sau de a restabili onoarea sau reputaţia unei persoane, a unei familii sau a unei comunităţi) sancţiunea va fi între 3 şi 10 ani de zile. De asemenea, propunem să devină infracţiune sacţionată cu închisoarea între 6 luni şi 2 ani fapta persoanei care, ştiind că minorul este victima unei căsătorii forţate, realizează servicii precum organizarea de mese festive sau alte tipuri de petreceri pentru sărbătorirea căsătoriilor, oficiază slujbe religioase sau orice alte tipuri de ceremonii, oferă vestimentaţie specifică nunţii sau logodnei pentru minor”, arăta Diana Buzoianu.

Ea mai preciza că a propus şi publicarea mesajelor la televizor, în intervalul orar 18:00-22:00, precum: «Determinarea unui minor cu vârsta mai mică de 16 ani la stabilirea unei relaţii asemănătoare aceleia dintre soţi încalcă drepturile fundamentale ale copiilor şi se pedepseşte cu închisoarea”.

Proiectul e iniţiat alături de E-Romnija, Reţeaua pentru prevenirea si combaterea violenţei, ELiberare, Cado, Transcena, Grado, Centrul FILIA , Reteaua VIF, Pirita Children, Asociaţia Moaşelor din România, şi parlamentarii Petre Florin Manole şi Corina Ene şi este sprijinit de zeci de parlamentari din USR, PSD, PNL şi UDMR, mai preciza Buzoianu.

