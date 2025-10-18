G4Media.ro
Ministra mediului, Diana Buzoianu: Raportul Corpului de Control al Prim-ministrului după dezastrul…

Salina Praid este inchisa dupa ce raul Corund a strapuns albia si s-a infiltrat in salina Praid si in exploatarea de sare din subteran, existand pericol de prabusire, 02 iunie 2025.
Sursa foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Ministra mediului, Diana Buzoianu: Raportul Corpului de Control al Prim-ministrului după dezastrul de la Salina Praid este public / Constatările sunt clare: la Salina Praid, riscul de inundare a fost subevaluat / Decizia de demitere a fostului director de la Apele Române a fost corectă

Ministra mediului Diana Buzoianu anunță într-o postare pe Facebook că raportul Corpului de Control al Prim-ministrului după dezastrul de la Salina Praid este public. ”Constatările sunt clare: la Salina Praid, riscul de inundare a fost subevaluat, măsurile luate au fost doar temporare, iar investițiile necesare pentru protecția reală au fost amânate”, se  arată în postare.

”Acest document confirmă, încă o dată, că decizia de demitere a fostului director al Apelor Române și de asumare a unor reforme profunde pentru această instituție a fost o decizie corectă, obiectivă, bazată pe fapte, nu pe impresii.
Dar mai arată ceva important. Este nevoie urgentă de măsuri ambițioase, curajoase, pentru ca Apele Române să fie reconstruită într-o instituție care să protejeze una dintre cele mai importante resurse ale țării: apa.
În aceste zile fix analiza pe aceste măsuri este prioritatea 0 a Ministerului Mediului”, se mai arată în postarea pe Facebook.

Context 

Peste 10.000 de membri Declic solicită Guvernului Bolojan să preia coordonarea planului de reconstrucție a zonei Praid. Situația a peste 40.000 de oameni din zonă se agravează, după ce la aproape 5 luni de la inundarea salinei oamenii primesc apă potabilă cu cisterna sau la bidon și nu au niciun orizont de timp pentru rezolvarea problemei, se arată într-un comunicat al organizației.

Comunitatea Declic cere Guvernului să preia gestionarea situației și să adopte un plan de reconstrucție a Praidului. Deocamdată, autoritățile își pasează responsabilitatea de la una la alta, fără să-și asume un plan concret pentru soarta cetățenilor.

În urma dezastrului din mai 2025, când salina Praid a fost inundată, mii de oameni au rămas fără locuri de muncă, turismul din zonă a fost afectat și, pe o distanță de 80 de km de-a lungul Târnavei Mari, mii de oameni își procură apă potabilă cu bidoanele.

“Prin incapacitatea sa de acțiune, la Praid, statul își abandonează proprii cetățeni. De aceea, îi cerem premierului să își asume un plan integrat de reconstrucție și să coordoneze, la nivel de Guvern, gestionarea situației de criză”, a declarat István Szakáts, coordonatorul campaniei Declic „SOS Praid!”.

Comunitatea Declic a strâns peste 10.000 de semnături în campania „SOS Praid!”, în doar câteva zile de la lansarea petiției.

Petiția Declic poate fi semnată aici: https://facem.declic.ro/campaigns/sos-praid

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

