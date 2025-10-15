G4Media.ro
Descinderi ale Gărzii de Mediu, împreună cu poliția și jandarmeria în comuna…

Diana Buzoianu Garda de Mediu Sintesti
Descinderi ale Gărzii de Mediu, împreună cu poliția și jandarmeria în comuna Sintești, devenită celebră pentru arderile de deșeuri / Ministra Diana Buzoianu a participat la acțiune

15 Oct

Ministra Mediului, Diana Buzoianu (USR), a anunțat că miercuri a avut loc prima acțiune de control din Sintești cu dronele Gărzii Naționale de Mediu achiziționate prin PNRR. „Imaginile preluate de drone vor fi probe în dosar”, a precizat Diana Buzoianu într-o postare pe Facebook.

„Legea trebuie respectată, iar cei care ne otrăvesc de ani de zile cu arderile ilegale de deșeuri trebuie să suporte consecințele. La Ministerul Mediului vom prioritiza lupta împotriva mafiilor care au făcut bani din poluarea aerului și apelor din comunitățile noastre”, a subliniat ministra Mediului.

La acțiunea din Sintești participă aproximativ 120 de persoane din Garda Națională de Mediu, Jandarmeria Română și IPJ Ilfov. 33 de comisari sunt prezenți la acțiune, cu 10 autoturisme și cu sprijinul a 67 de lucrători din cadrul IJJ Ilfov și Gruparea de Jandarmi Ploiești. Două echipaje ale Poliției Rutiere precum și 6 echipaje de Ordine Publică din cadrul IPJ Ilfov, respectiv 18 polițiști, sprijină de asemenea acțiunea, a mai precizat Buzoianu.

