Bernadette Szocs
Foto: COSR

Echipa feminină de tenis de masă a României este vicecampioană europeană după finala cu Germania de la Zadar

Sportz19 Oct • 683 vizualizări 0 comentarii

Echipa feminină de tenis de masă a României a obținut argintul continental la ediția din acest an de la Zadar, Croația, duminică, după un parcurs superb care s-a încheiat cu finala împotriva Germaniei.

Germania, echipă care era deja campioana en-titre, s-a impus cu scorul de 3-0 în fața tricolorelor. Iată rezultatele individuale:

  • Bernadette Szocs – Annett Kaufmann 2-3 (4-11, 12-10, 8-11, 11-6, 5-11)
  • Elizabeta Samara – Sabine Winter 1-3 (5-11, 8-11, 11-8, 7-11)
  • Andreea Dragoman – Nina Mittelham 1-3 (12-14, 8-11, 11-8, 5-11)

A fost a șasea finală europeană consecutivă disputată de echipa feminină a României și a treia clasare consecutivă pe locul al doilea continental, performanțe care au mai fost atinse la edițiile din 2023 (Malmo) și 2021 (Cluj-Napoca). Ultima dată când tricolorele au câștigat titlul european a fost în 2019, la Nantes.

La Campionatul European Echipe Seniori 2025, echipa medaliată cu argint a fost formată din:
  • sportivele Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia
  • antrenorii Andrei Filimon (principal), Ionuț Seni (secund), Anamaria Sebe (secund), Mădălin Ionașcu (secund) și Adrian Crișan (secund).

Pentru a ajunge în acest punct al turneului, România a fost nevoită să învingă pe Țara Galilor (3-0) și Luxemburg (3-1), în faza grupelor, apoi a trecut de Serbia (3-2), Slovacia (3-0) și Olanda (3-0) în semifinale.

Finala s-a disputat între cele două favorite din competiție.

În premieră într-o finală europeană, echipa masculină (Eduard Ionescu, Iulian Chiriţa, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate) dă piept cu Franţa, tot astăzi, de la 18:00.

