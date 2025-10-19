Echipa feminină de tenis de masă a României este vicecampioană europeană după finala cu Germania de la Zadar

Echipa feminină de tenis de masă a României a obținut argintul continental la ediția din acest an de la Zadar, Croația, duminică, după un parcurs superb care s-a încheiat cu finala împotriva Germaniei.

Germania, echipă care era deja campioana en-titre, s-a impus cu scorul de 3-0 în fața tricolorelor. Iată rezultatele individuale:

Bernadette Szocs – Annett Kaufmann 2-3 (4-11, 12-10, 8-11, 11-6, 5-11)

Elizabeta Samara – Sabine Winter 1-3 (5-11, 8-11, 11-8, 7-11)

Andreea Dragoman – Nina Mittelham 1-3 (12-14, 8-11, 11-8, 5-11)

A fost a șasea finală europeană consecutivă disputată de echipa feminină a României și a treia clasare consecutivă pe locul al doilea continental, performanțe care au mai fost atinse la edițiile din 2023 (Malmo) și 2021 (Cluj-Napoca). Ultima dată când tricolorele au câștigat titlul european a fost în 2019, la Nantes.

La Campionatul European Echipe Seniori 2025, echipa medaliată cu argint a fost formată din: