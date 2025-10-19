Echipa feminină de tenis de masă a României este vicecampioană europeană după finala cu Germania de la Zadar
Echipa feminină de tenis de masă a României a obținut argintul continental la ediția din acest an de la Zadar, Croația, duminică, după un parcurs superb care s-a încheiat cu finala împotriva Germaniei.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Germania, echipă care era deja campioana en-titre, s-a impus cu scorul de 3-0 în fața tricolorelor. Iată rezultatele individuale:
-
Bernadette Szocs – Annett Kaufmann 2-3 (4-11, 12-10, 8-11, 11-6, 5-11)
-
Elizabeta Samara – Sabine Winter 1-3 (5-11, 8-11, 11-8, 7-11)
- Andreea Dragoman – Nina Mittelham 1-3 (12-14, 8-11, 11-8, 5-11)
A fost a șasea finală europeană consecutivă disputată de echipa feminină a României și a treia clasare consecutivă pe locul al doilea continental, performanțe care au mai fost atinse la edițiile din 2023 (Malmo) și 2021 (Cluj-Napoca). Ultima dată când tricolorele au câștigat titlul european a fost în 2019, la Nantes.
- sportivele Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia
- antrenorii Andrei Filimon (principal), Ionuț Seni (secund), Anamaria Sebe (secund), Mădălin Ionașcu (secund) și Adrian Crișan (secund).
Pentru a ajunge în acest punct al turneului, România a fost nevoită să învingă pe Țara Galilor (3-0) și Luxemburg (3-1), în faza grupelor, apoi a trecut de Serbia (3-2), Slovacia (3-0) și Olanda (3-0) în semifinale.
Finala s-a disputat între cele două favorite din competiție.
În premieră într-o finală europeană, echipa masculină (Eduard Ionescu, Iulian Chiriţa, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate) dă piept cu Franţa, tot astăzi, de la 18:00.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.