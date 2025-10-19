G4Media.ro
Putin vrea să obțină controlul total asupra regiunii Donețk ca o condiție…

Avans Rusia Ucraina
Captură ISW

Putin vrea să obțină controlul total asupra regiunii Donețk ca o condiție esențială pentru orice acord de pace cu Ucraina (Washington Post)

Articole19 Oct • 868 vizualizări 1 comentariu

Președintele rus Vladimir Putin a cerut Ucrainei să cedeze controlul total asupra regiunii Donețk Rusiei ca condiție pentru încheierea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump, săptămâna aceasta, a relatat The Washington Post, citând doi înalți oficiali americani.

Potrivit raportului, Putin a indicat că este dispus să renunțe la părți din regiunile Zaporojie și Herson, ambele ocupate parțial de forțele ruse, în schimbul controlului complet asupra regiunii Donețk.

Unii oficiali de la Casa Albă au descris propunerea ca fiind un „progres”, în timp ce un diplomat european de rang înalt a avertizat că Ucraina ar putea privi propunerea într-o lumină foarte diferită.

„Este ca și cum le-ai vinde propriul picior în schimbul a nimic”, a spus diplomatul.

Trump nu a abordat public cererea Kremlinului, dar, după întâlnirea sa cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, a îndemnat ambele părți să „oprească uciderile și să ajungă la un acord”.

Această evoluție marchează o schimbare față de poziția anterioară a lui Putin din aprilie, când a respins propunerea SUA de a îngheța ostilitățile de-a lungul liniilor de front actuale și a insistat în schimb că orice acord de pace trebuie să acorde Rusiei controlul deplin asupra Crimeei, plus cele patru regiuni care sunt parțial ocupate în prezent: Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson.

Se așteaptă ca Putin și Trump să continue discuțiile la summitul planificat în Ungaria, care va avea loc în următoarele săptămâni.

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat pe 17 octombrie că a discutat cu Rubio și omologul său rus, Serghei Lavrov, adăugând că pregătirile pentru summitul SUA-Rusia sunt în curs de desfășurare.

 

 

