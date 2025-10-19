Nemulţumire în rândul studenţilor Universităţii Transilvania din Braşov, în urma unei decizii privind prezenţa obligatorie la cursuri / Tinerii se pregătesc de protest

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O decizie a Universităţii Transilvania Braşov de a cere studenţilor prezenţa obligatorie la cursuri provoacă nemulţumire în rândul tinerilor care studiază la facultăţile universităţii, mai ales că, pentru unele grupe şi la unele cursuri studenţii sunt nevoiţi să stea înghesuiţi în sălile de studiu, din cauză ică nstituţia de învăţământ nu le pune la dispoziţie spaţii adecvate. După ce astfel de imagini au fost publicate de un ziar online local, Universitatea a reacţionat, pe pagina de Facebook a instituţiei, acuzându-i pe jurnaliştii locali de rea credinţă.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„A continua să dai lecţii de organizare unei instituţii, fără a cunoaşte câtuşi de puţin logica domeniului şi doar pentru a întreţine o naraţiune a victimei spune multe despre etica jurnalistică pe care o practică angajaţii acestei publicaţii”, spun reprezentanţii instituţiei de învăţământ. Ieşirea publică a reprezentanţilor universităţii a provocat, la rându-i, zeci de reacţii din partea unor tineri care atrag atenţia asupra faptului că la Universitatea Transilvania nu e totul„ roz” şi că, în loc să abordeze „rădăcina problemei”, reprezentanţii aleg să denigreze presa. Săptămâna viitoare studenţii de la universitatea din Braşov se pregătesc de proteste, amintind că însuşi ministrul Educaţiei le-a recomandat să-şi ia slujbe part time, atunci când au reclamat că li s-au tăiat bursele, transmite News.ro.

La începutul acestui an universitar, studenţii Universităţii Transilvania Braşov au fost anunţaţi că prezenţa la activităţile didactice este obligatorie. Pornind de la această regulă, unii profesori şi-au „adaptat” metodele. Un cadru didactic le-a transmis studenţilor săi că pot să mai lipsească, dar pentru fiecare absenţă nemotivată li se scade un punct din nota de la examen.

„Cu alte cuvinte, pot să ştiu de zece, dar dacă am şase absenţe, mai bine stau acasă, pentru că oricum pic examenul”, a declarat pentru News.ro unul dintre studenţii Universităţii Transilvania.

Un alt student atrage atenţia asupra faptului că sunt cursuri care au loc în corpuri de clădire diferite, iar pauza de zece minute între un curs şi următorul este insuficientă pentru studenţii care trebuie să facă „naveta” între un imobil al facultăţii şi altul.

„În cel mai bun caz, pleci dintr-o clădire în alta şi dacă acestea sunt apropiate una de alta doar pierzi pauza. Sunt însă colegi de la alte facultăţi care trebuie să ajungă în zece minute dintr-o clădire în alta, deşi drumul dintre cele două se face în jumătate de oră”, a povestit un alt student.

Implicaţii asupra tinerilor care studiază şi au şi loc de muncă

Implicaţiile deciziei privind obligativitatea prezenţei la cursuri sunt mai profunde decât o notă la cursuri sau un drum pe care un tânăr trebuie să-l parcurgă între un corp de clădire şi altul.

Un ziar online local a publicat, recent fotografii care arată că decizia privind obligativitatea prezenţei nu e dublată şi de asigurarea unor spaţii adecvate pentru desfăşurarea cursurilor. Imagini surprinse de studenţi de la mai multe facultăţi şi publicate de portalul brasovenii.ro arată tineri înghesuiţi. Unii studenţi au povestit pentru jurnaliştii locali că s-a ajuns ca, la unele cursuri, la unele facultăţi, studenţii să stea în picioare sau să ia notiţe „pe genunchi”, în condiţiile în care într-o sală de clasă, şi nu într-un amfiteatru, sunt înghesuiţi 120-130 de studenţi, cum se întâmplă la Facultatea de Inginerie Electrică.

Alţii au adus în atenţie faptul că stricteţea privind prezenţa la cursuri are repercusiuni asupra tinerilor care sunt nevoiţi să muncească pentru a se întreţine.

Explicaţiile Universităţii Transilvania

Portalul brasovenii.ro a publicat punctul de vedere al universităţii cu privire la aglomeraţia din sălile de curs. „Din cauze care nu ţin de universitate, finalizarea completă a acestor lucrări nu a fost posibilă înainte de începerea anului universitar, însă toate spaţiile vor fi aduse la standardele actuale în cel mai scurt timp”, le-a transmis, în scris, jurnaliştilor locali prof. dr Mihaela Gheorghe.

În ceea ce priveşte prezenţa obligatorie, reprezentanţii Universităţii Transilvania au transmis, aceluiaşi ziar local, că prezenţa la activităţile didactice în regim cu frecvenţă nu este o măsură administrativă, ci „o condiţie firească a formării universitare şi a dobândirii competenţelor profesionale”.

„Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor a fost aprobat de Senatul Universităţii în vara acestui an şi aliniază procesul educaţional la standardele naţionale şi europene ale învăţământului cu frecvenţă”, a transmis universitatea în punctul d evedere citat de brasovenii.ro.

Conform aceluiaşi punct de vedere, pentru studenţii care lucrează în regim full-time, Universitatea Transilvania oferă alternative educaţionale adecvate, prin forme de învăţământ cu frecvenţă redusă sau la distanţă, „în care structura este adaptată nevoilor lor”.

În cazul programelor cu frecvenţă, însă, participarea activă este considerată esenţială, „conform standardelor academice şi legislaţiei în vigoare”.

Acuzaţii de rea credinţă la adresa jurnaliştilor

Într-un punct de vedere postat pe Facebook, vineri Universitatea Transilvania Braşov îi critică pe jurnaliştii care au postat punctul de vedere al studenţilor, reprezentanţii instituţiei de învăţământ acuzându-i pe aceştia de rea credinţă şi de faptul că folosesc un„ ton insidios”.

„O recentă postare a acestui site continuă să amestece informaţii corecte cu interpretări personale şi să cultive, din nou, impresia falsă că toate acţiunile redresive din activitatea noastră sunt datorate intervenţiei salvatoare a redacţiei respective. Ceea ce ni se pare mult mai grav este că această publicaţie online nu conteneşte a cultiva ideea că studenţii noştri pot afla informaţii în legătură cu activitatea lor de la universitate numai de la această sursă. Le-am transmis astăzi că în universitatea noastră informarea studenţilor în legătură cu aspectele organizatorice ale activităţii lor şi comunicarea cu aceştia în general se realizează prin propriile noastre canale şi am reuşit să facem asta şi înainte de apariţia în peisajul jurnalistic braşovean a site-ului menţionat”, se arată în mesajul Universităţii care menţionează portalul brasovenii.ro.

Universitatea precizează că „nu ia decizii administrative la comanda presei, ci în urma analizelor proprii, desfăşurate în mod transparent, conform procedurilor interne”.

„De asemenea, pretenţia ca Universitatea să le raporteze imediat lucruri ce ţin de activitatea instituţiei este profund prezumţioasă şi lipsită de respect. Tonul insidios al postărilor legate de universitate de pe acest site este evident şi este la fel de clară campania lor de denigrare construită pe exagerări, confuzii întreţinute deliberat şi pe afirmaţii tendenţioase. Un exemplu este „confuzia” între disciplinele obligatorii şi cele opţionale/facultative, o distincţie explicată în termeni cât se poate de clari în răspunsul oficial pe care l-am transmis. A continua să amesteci aceste noţiuni, eludând explicaţiile primite, nu mai ţine de ignoranţă, ci de rea-credinţă. A continua să dai lecţii de organizare unei instituţii, fără a cunoaşte câtuşi de puţin logica domeniului şi doar pentru a întreţine o naraţiune a victimei spune multe despre etica jurnalistică pe care o practică angajaţii acestei publicaţii”, mai precizează Universitatea Transilvania adăugând că „nu va tolera ca numele ei să fie folosit ca subiect pentru exerciţii de agresivitate mediatică sau ca instrument de propagare a neadevărurilor”. „Universitatea Transilvania din Braşov îşi rezervă dreptul de a reacţiona public de fiecare dată când activitatea universităţii este prezentată în mod denaturat, tendenţios sau cu intenţia evidentă de a prejudicia imaginea instituţiei şi nu va mai răspunde insinuărilor, calomniilor şi scenariilor redactate după logica tabloidului, la comanda unor jalnici „politicieni” frustraţi”, se mai arată în mesajul ins tituţiei de învăţământ.

Reacţii critice la adresa universităţii

Mesajul postat pe reţeaua de socializare a provocat un val de reacţii critice la adresa Universităţii Transilvania.

„O postare de autoapărare care are drept scop denigrarea unei pagini publice de ştiri care subliniază un subiect foarte controversat si mult contestat de foarte mulţi studenţi. (…) Este păcat deoarece este mai degrabă o postare politiciană, decât una demna de o universitate, care încearcă sa arunce cu noroi in presa libera in loc de se folosească de ea în scop constructiv”, scrie un internaut.

Un alt utilizator al reţelei de socializare reproşează oficialilor instituţiei de învăţământ că în loc să se concentreze pe problemele studenţilor, se concentrează pe relaţia cu cei care scriu despre neajunsurile din universitate.

Sunt şi voci care amintesc că însuşi ministrul Educaţiei le-a recomandat studenţilor care au reclamat tăierile burselor să îşi ia slujbe part-time.

„Ministrul Educaţiei ne-a zis sa ne angajam part time. Practic, doar cei bogaţi îşi permit să mai continue facultatea! Ca să nu mai menţionăm că decizia de modificare a regulamentului cu privire la obligativitatea orelor a fost comunicată studenţilor cu mare întârziere şi a fost luată când majoritatea reprezentanţilor noştri din senat erau în vacanţă (…) E clar că universitatea e mai axată pe imaginea sa publică decât pe rezolvarea unor probleme reale. Dezgustător! Însă o sa vedem noi cum va rămâne aceasta universitate în picioare, dacă toţi studenţii decid să renunte la studii (pentru că nu îşi permit) sau să plece din oraş”, scrie un tânăr.

Un alt internaut consideră că Universitatea Transilvania nu este „vreun simbol al sincerităţii şi onestităţii” iar altul remarcă tendinţa către „un cadru dictatorial”, transmiţându-le reprezentanţilor universităţii că deciziile luate de vor întoarce împotriva lor.

„Nu se poate să aveţi pretenţia să fim prezenţi constant în condiţiile în care lumea lucrează, munca voastră se desfăşoară la Universitate şi pentru asta tot lipsiţi. Cum se face acest lucru?! Aveţi o lipsă de profesionalism faţă de student (ştiţi, sunt ăia care plătesc taxele voastre ca să nu vină profesorul sau să vină şi să citească de pe slide, să spună ca 10 la examenul de la materia respectivă se ia în altă viaţă, etc.) încercând să-i atacaţi constant(să nu uităm cum trataţi studenţii de la master care vin de la alte facultatăţi) Parcă nu aţi vrea studenţi”, este o altă reacţie la postarea universităţii.

„Universităţii nu îi pasă de noi studenţii, sunt atâţia studenţi care vor să facă o facultate dar nu îşi permit financiar. Orarul de la universitate (foarte încărcat şi plin de ferestre) + obligativitatea orelor nu îţi permit să ai un job, nici măcar part time. Acest lucru limitează dreptul lor la educaţie şi nu exagerez când zic acest lucru. Când alegi o facultate vezi şi ce flexibilitate îţi oferă şi după ce începi eşti anunţat că “ori la muncă, ori la facultate”, conchide un alt internaut.

Studenţii se pregătesc de proteste

Între timp, studenţii de la Universitatea Transilvania se pregătesc de proteste. Aceştia se mobilizează şi intenţionează ca miercuri după amiază, între orele 16:00 şi 19:00, să protesteze în faţa Rectoratului pentru a aduce la cunoştinţa conducerii nemulţumirile lor. „Nu mai acceptăm să fim dispreţuiţi şi luaţi peste picior de conducerea universităţii”; este mesajul de mobilizare al tinerilor nemulţumiţi de modul în care se desfăşoară cursurile la universitatea de sub poalele Tâmpei.