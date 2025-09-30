G4Media.ro
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, către studenții la drept: Vă îndemn să vă…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Președinta CCR, Simina Tănăsescu, către studenții la drept: Vă îndemn să vă formați ca protectori ai democrației. Atunci când cerem tratamente speciale și privilegii, încălcând litera și spiritul legii, hrănim dreptul puterii

Articole30 Sep • 190 vizualizări 1 comentariu

România are nevoie de juriști care să privească dreptul ca pe un instrument de construire a unei societăți mai bune, nu ca pe o armă în slujba intereselor particulare, a afirmat președinta Curții Constituționale (CCR), Simina Tănăsescu, la deschiderea anului universitar 2025-2026 la Facultatea de Drept a Universității din București. Ea le-a transmis studenților că în fața lor se deschide „un drum plin de provocări, dar și de oportunități extraordinare”, scrie Edupedu.ro.

„Atunci când acceptăm pasiv un abuz, oricât de mic, hrănim dreptul puterii. Atunci când tăcem deși vedem nedreptatea, dar nu ni se pare problema noastră, hrănim dreptul puterii. Atunci când cerem tratamente speciale și privilegii, încălcând litera și spiritul legii, hrănim dreptul puterii”, a spus Tănăsescu.

În opinia sa, respectarea legii din convingere, participarea la viața comunității și solicitarea responsabilizării celor aflați la conducere exprimă „puterea dreptului”. „Dilema dintre Dreptul Puterii și Puterea Dreptului nu este una teoretică, ci una profund practică și zilnică. Puterea Dreptului cere efort, curaj și integritate, dar este singura cale către o societate cu adevărat liberă, prosperă și demnă”, a adăugat ea.

Președinta CCR i-a îndemnat pe studenți să se formeze nu doar ca tehnicieni ai dreptului, ci ca „protectori ai valorilor democratice”. „În mâinile voastre stă viitorul statului de drept în România. Folosiți această putere cu înțelepciune, cu curaj și cu nestrămutat devotament față de binele comun!”, a transmis Tănăsescu.

Într-un alt discurs susținut la Timișoara, aceasta a vorbit despre fenomenul dezinformării, pe care l-a descris ca „o armă subtilă și eficientă” cu rădăcini istorice.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , ,
1 comentariu

  1. Asta e nerusinare: madam Tanasescu, sefa mafiei „speciale” CCR, care a votat tot felul de mizerii in ultimii ani, vorbeste cu dispret despre cei care cer „tratamente speciale și privilegii”! 😉

