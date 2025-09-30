Președinta CCR, Simina Tănăsescu, către studenții la drept: Vă îndemn să vă formați ca protectori ai democrației. Atunci când cerem tratamente speciale și privilegii, încălcând litera și spiritul legii, hrănim dreptul puterii

România are nevoie de juriști care să privească dreptul ca pe un instrument de construire a unei societăți mai bune, nu ca pe o armă în slujba intereselor particulare, a afirmat președinta Curții Constituționale (CCR), Simina Tănăsescu, la deschiderea anului universitar 2025-2026 la Facultatea de Drept a Universității din București. Ea le-a transmis studenților că în fața lor se deschide „un drum plin de provocări, dar și de oportunități extraordinare”, scrie Edupedu.ro.

„Atunci când acceptăm pasiv un abuz, oricât de mic, hrănim dreptul puterii. Atunci când tăcem deși vedem nedreptatea, dar nu ni se pare problema noastră, hrănim dreptul puterii. Atunci când cerem tratamente speciale și privilegii, încălcând litera și spiritul legii, hrănim dreptul puterii”, a spus Tănăsescu.

În opinia sa, respectarea legii din convingere, participarea la viața comunității și solicitarea responsabilizării celor aflați la conducere exprimă „puterea dreptului”. „Dilema dintre Dreptul Puterii și Puterea Dreptului nu este una teoretică, ci una profund practică și zilnică. Puterea Dreptului cere efort, curaj și integritate, dar este singura cale către o societate cu adevărat liberă, prosperă și demnă”, a adăugat ea.

Președinta CCR i-a îndemnat pe studenți să se formeze nu doar ca tehnicieni ai dreptului, ci ca „protectori ai valorilor democratice”. „În mâinile voastre stă viitorul statului de drept în România. Folosiți această putere cu înțelepciune, cu curaj și cu nestrămutat devotament față de binele comun!”, a transmis Tănăsescu.

Într-un alt discurs susținut la Timișoara, aceasta a vorbit despre fenomenul dezinformării, pe care l-a descris ca „o armă subtilă și eficientă” cu rădăcini istorice.