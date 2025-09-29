Ministrul Economiei: Primul „concurs”pe care l-am verificat şi descoperit ca fiind organizat ilegal se va relua / Ar fi vorba de compania Iprochim, potrivit surselor Economedia

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat luni reluarea primului concurs de angajare la conducerea unei companii de stat, unde atât Corpul de Control al ministerului cât şi AMEPIP au descoperit nereguli.

„A început să se şi întâmple: primul „concurs”pe care l-am verificat şi descoperit ca fiind organizat ilegal se va relua. E o veste bună pentru companiile de stat şi pentru toţi cei care cred că statul trebuie să funcţioneze corect. Acolo unde procedurile de selecţie pentru conducere au fost făcute „cu dedicaţie”, sau pe lângă lege, se vor relua. De data asta, curat, transparent şi legal – fără combinaţii, fără scurtături. Acum o lună anunţam că, în urma unor verificări făcute de Corpul de Control al ministerului, s-au descoperit probleme grave la numirea membrilor Consiliilor de Administraţie din şase companii de stat: IOR, IAR, IPROCHIM, Şantierul Naval 2 Mai, Avioane Craiova şi Minvest. Mai exact, s-a folosit o legislaţie veche pentru a justifica numiri discutabile şi au fost făcute tot soiul de scurtături ca să iasă cine trebuia”, a scris ministrul, luni, pe pagina sa de Facebook, transmite Agerpres.

Compania de care vorbește ministrul Economiei ar fi Iprochim, potrivit surselor Economedia.

Iprochim este o companie din România care include un Organism de Inspecție ADR, specializat în efectuarea de inspecții tehnice pentru conformitatea produselor cu cerințele ADR (Acordul European privind Transportul Internațional Rutier al Mărfurilor Periculoase).

Această divizie asigură că produsele inspectate, cum ar fi cele destinate transportului de mărfuri periculoase, respectă standardele necesare pentru siguranța în exploatare și transport, fiind în conformitate cu standardul european.

Potrivit ministrului Economiei, în urma controalelor doi funcţionari au fost trimişi în procedură disciplinară, iar faptele de natură penală vor fi trimise la Parchet. De asemenea, verificările continuă în toate companiile din portofoliul ministerului.

„Azi, AMEPIP a confirmat oficial: în cazul uneia dintre aceste companii, prima verificată, au fost identificate exact aceleaşi nereguli descoperite de noi. Aşadar, ceea ce am reclamat se confirmă pas cu pas. Am promis că facem curăţenie. Ne ţinem de cuvânt. Ce e stricat se repară. Ce e făcut greşit se ia de la capăt, dar corect”, a mai scris Radu Miruţă.

Ministrul Economiei a anunţat, pe 21 august, într-o conferinţă de presă, că întreg procesul de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie a fost viciat la şase companii de stat printr-o procedură construită timp de 8 ani, prin care angajaţi ai acestui minister şi-au arătat dimensiunea competenţei în interes personal.

„Am descoperit ordine ilegale, am descoperit faptul că aceste numiri, în mod intenţionat, au fost făcute invocându-se o lege care a expirat şi asta nu s-a întâmplat neobservat, ci s-a întâmplat intenţionat (…)”, a declarat Miruţă la vremea respectivă.

Potrivit informaţiilor furnizate de Ministerul Economiei, IPROCHIM este compania care va relua concursurile pentru posturile de conducere după ce au fost descoperite nereguli în procedura de selecţie.