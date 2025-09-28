LIVE Rezultatele parțiale ale alegerilor parlamentare din Republica Moldova: S-au numărat voturile din 92% din secții și peste 99% din secțiile din republică / PAS trece de 46%, Blocul Patriotic scade la 26% / Cine sunt formațiunile politice cu șanse să intre în viitorul parlament al Republicii Moldova

UPDATE, ora 24.56

Rezultate după ce au fost numărate voturile din peste 99% din secțiile de votare din Republica Moldova, 92,61% din total:

PAS: 46,76% (654 de mii de voturi)

Blocul Patriotic: 26,49% (370 de mii de voturi)

BE Alternativa: 8,64% (120 de mii de voturi)

Partidul Nostru: 6,29% (87 de mii de voturi)

PPDA: 5,68% (79 de mii de voturi)

Până acum au fost numărate peste 1,39 milioane de voturi

UPDATE, ora 23.27

Rezultate după ce au fost numărate voturile din 90% din secțiile de votare:

PAS: 45,82%

Blocul Patriotic: 27,19%

Blocul Electoral Alternativa: 8,74%

Partidul Nostru: 6,33%

PPDA: 5,71%

Până acum au fost numărate peste 1,34 milioane de voturi

Cine sunt formațiunile politice cu șanse să intre în viitorul parlament al Republicii Moldova:

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) este o formațiune politică de centru, liberală și pro-europeană, fondată de actualul Președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu.

Blocul Electoral Patriotic (BEP), oficial denumit Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, este o alianță electorală de stânga din Republica Moldova, înființată pentru a participa la alegerile parlamentare din 2025.

Alianța e condusă de Igor Dodon (Partidul Socialiștilor din Republica Moldova), Vladimir Voronin (Partidul Comuniștilor din Republica Moldova) Irina Vlah (Partidul Republican Inima Moldovei – exclus din cursa electorală) și Vasile Tarlev (Partidul Viitorul Moldovei).

Blocul electoral „Alternativa” este o alianță electorală fondată în 2025 de către primarul Chișinăului, Ion Ceban, candidatul prezidențial din 2024 Alexandr Stoianoglo, fostul prim-ministru Ion Chicu și fostul deputat Mark Tkaciuk. Toți liderii BE Alternativa sunt apropiați Moscovei.

Alianța se prezintă ca fiind pro-europeană, însă acest mesaj a fost pus sub semnul întrebării, blocul este considerat drept un „cal troian” menit să blocheze din interior negocierile de aderare ale Moldovei la UE.

Partidul Nostru este condus de omul de afaceri Renato Usatîi, fost primar al orașului Bălți. Partidul Nostru și Renato Usatîi nu au avut nicio poziție cu privire la referendumul privind integrarea europeană.

Partidul Politic Democrația Acasă PPDA este un partid politic pretins unionist condus de Vasile Costiuc. Costiuc e susținut de partidul extremist AUR și de George Simion. Context a scris că Vasile Costiuc are multiple legături cu Rusia. A făcut afaceri în Federația Rusă și a participat la un eveniment organizat la Moscova de Alexandr Kondyakov, fost consultant politic al lui Vladimir Putin.

Pentru a intra în parlamentul Republicii Moldova e nevoie de 7% în cazul alianțelor, de 5% în cazul partidelor și 2 % în cazul candidaților individuali.

UPDATE, ora 23.33

Rezultate după ce voturile din 80% din secțiile de votare au fost numărate:

PAS: 44,51%

Blocul Patriotic: 27,89%

Alternativa: 8,70%

Partidul Nostru: 6,53%

PPDA: 5,98%

Până acum au fost numărate peste 1,09 milioane de voturi

UPDATE, ora 23,14

Rezultate după ce voturile din 70% din secțiile de votare au fost numărate:

PAS: 44,22%

Blocul Patriotic: 27,96%

Alternativa: 8,48%

Partidul Nostru: 6,52%

PPDA: 6,25%

Până acum au fost numărate peste 900 mii de voturi

UPDATE, ora 22.54

Rezultate după ce voturile din 60% din secțiile de votare au fost numărate:

PAS: 43,14%

Blocul Patriotic: 29,14%

Alternativa: 8,20%

PPDA: 6,53%

Partidul Nostru: 6,41%

Până acum au fost numărate 670 mii de voturi

UPDATE, ora 22,43

Rezultate după ce voturile din 50% din secțiile de votare au fost numărate:

PAS: 42,47%

Blocul Patriotic: 29,94%

Alternativa: 7,92%

PPDA: 6,86%

Partidul Nostru: 6,39%

Până acum au fost numărate 505 mii de voturi

UPDATE, ora 22.34

Rezultate după ce voturile din 40% din secțiile de votare au fost numărate:

PAS: 41,31%

Blocul Patriotic: 30,53%

Alternativa: 7,87%

PPDA: 6,96%

Partidul Nostru: 6,58%

Până acum au fost numărate 380 de mii de voturi

UPDATE, ora 22.21

Rezultate după ce voturile din 30% din secțiile de votare au fost numărate:

PAS: 40,15%

Blocul Patriotic: 31,33%

Alternativa: 7,43%

PPDA: 7,30%

Partidul Nostru: 6,64%

Până acum au fost numărate 213 mii de voturi

UPDATE, ora 22.07

Rezultate după ce voturile din 20% din secțiile de votare au fost numărate:

PAS: 38,52%

Blocul Patriotic: 33,43%

PPDA: 7,49%

Alternativa: 6,80%

Partidul Nostru: 6,79%

PP PSDE: 1,32%

UPDATE, ora 21.53

10% din voturi numărate:

Blocul Patriotic: 37,17%

PAS: 35,49%

PPDA: 7,52%

Alternativa: 6,19%

Partidul Nostru: 6,38%

PP PSDE: 1,72%

Articolul inițial:

Blocul Patriotic condus de fostul președinte Igor Dodon are un procent de 39,5% după numărarea a 6,6% din procesele verbale.

Urmează PAS (32,8%), PPDA (7,19%) și ”Alternativa” (6,75%)