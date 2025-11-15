9 milioane de euro pentru remedierea denivelărilor pe aproape 1 km de autostradă, între Orăștie și Sibiu / CNAIR a scos la licitație proiectarea și execuția lucrărilor

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a scos la licitație contractul pentru lucrările de remediere de pe o porțiune de mai puțin de un kilometru al Autostrăzii Orăștie–Sibiu. Este vorba despre un lot din zona Apoldu, cuprinsă între km 275+900 – km 276+680, anunță Turnul Sfatului.

Valoare totală estimată a contractului este între 43,59 milioane lei și 47,53 milioane lei, fără TVA, și vizează atât proiectarea, cât și execuția intervențiilor necesare pentru remedierea degradărilor apărute pe tronsonul menționat, iar durata acestuia este de 80 de luni.

Proiectul este finanțat din fonduri ale Uniunii Europene, fiind parte a programelor destinate infrastructurii rutiere majore.

Din documentația tehnică atașată anunțului de licitație aflăm că la tronsonul ce urmează să fie reabilitat „au fost identificate, la nivelul părții carosabile, fisuri și crăpături pe direcție longitudinală și local dezvoltate pe direcții multiple care apar periodic, cu dezvoltare variabilă în timp și spațiu”.