VIDEO Băiețelul lui Nicușor Dan, în centrul atenției la Spitalul Universitar / Prima doamnă a participat la Ziua Mondială a Prematurității

Partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, a participat, vineri, la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurităţii, unde a vorbit despre cei doi copii ai săi, ambii născuţi prematur. Prima doamnă a fost însoțită de băiețelul său și al președintelui, iar cel mic a fost în centrul atenției.

Mirabela Grădinaru a apreciat ajutorul primit de la medici, asistente, kinetoterapeuţi, dar, mai ales, de la alte mame de prematuri: ”Cunoscând poveştile fiecărei mame, am prins curaj că va fi bine şi pentru noi”, a declarat partenera preşedintelui, transmite News.ro.

”Nicio mamă care naşte prematur nu este pregătită. Acum, privind în urmă, după atâţia ani, eu sunt recunoscătoare pentru cele două naşteri premature. Sunt recunoscatoare pentru toţi oamenii pe care i-am întâlnit în această călătorie şi mi s-a demonstrat încă o dată că Dumnezeu lucrează prin oameni”, a declarat Mirabela Grădinaru.

”Pentru noi, Dumnezeul a lucrat prin medici, care mi-au vegheat copiii zi şi noapte, prin doamnele asistente care au fost atente la fiecare detaliu, prin kinetoterapeuţi care au pus suflet pentru fiecare exerciţiu, fiecare mişcare pe care le-au făcut cu cei doi copii şi, nu în ultimul rând, vouă, mamelor de copii prematuri, pentru că, mie cel puţin, mi-aţi fost un mare sprijin. Cunoscând poveştile fiecărei mame, am prins curaj că va fi bine şi pentru noi”, a mai declarat Mirabela Grădinaru.

Nicuşor Dan are 55 de ani. El are o relaţie de 20 de ani cu Mirabela Grădinaru, împreună cu care are doi copii – o fetiţă şi un băiat – Aheea şi Antim.