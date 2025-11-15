FOTO VIDEO ”Războiul” târgurilor de Crăciun: Craiova și Sibiu, dispută la distanță / Craiova anunță peste 100 de mii de persoane la deschidere / La Sibiu au fost ”câteva mii” / 17 lei o ciocolată caldă / Când se deschid celelalte târguri din țară

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

”Peste 100000 de oameni au fost astăzi la deschiderea Târgului de Crăciun din Craiova. Magie și culoare!”, a anunțat primarul Craiova Lia Olguța Vasilescu după inaugurarea, vineri, a Târgului de Crăciun din acest an.

Zăpadă artificială, multe lumini, patinoar și balerine. Sunt o parte din ingredientele cu care Craiova speră să ”fure” Sibiului titlul de ”cel mai frumos târg de Crăciun”. O distincție care poate veni însă și cu bani.



Titluri cu bani

După ce Sibiul a făcut același lucru în trecut, Primăria Craiova achită bani din buget pentru a participa la concursuri pe teme turistice.

Municipiul Craiova va plăti o nouă taxă – 29.690 de euro- către European Best Destinations, pentru ca orașul să fie inclus și în acest an în competiția internațională organizată de platforma European Best Destinations (EBD) în anul 2025: „Best Christmas Markets in Europe 2025 – 2026”.

În ultimii ani, primăria Craiova a plătit acestei organizații ca orașul să fie promovat ca destinație turistică.

Reprezentanții administrației locale spun că, orașul Craiova a beneficiat de un plan complex de promovare turistică la nivel internațional din partea organizației European Best Destinations.

Doar așa Craiova s-a clasat pe locul al șaselea în anul 2021, pe locul al treilea în anul 2022, pe locul al doilea în anul 2023 și pe locul al doilea în anul 2024, între cele mai frumoase destinații europene ce organizează târguri de Crăciun, respectiv pe primul loc, în anii 2023 și 2024, între destinațiile europene ce organizează cele mai frumoase târguri de Paște

”Târgul de Crăciun Craiova și-a deschis porțile vineri seara, într-un peisaj feeric! Cu decorațiuni spectaculoase, luminițe fermecate, balerine pe patinoar, Sania zburătoare a lui Moș Crăciun și artificii by Vodafone Romania.

A doua zi a Târgului de Crăciun Craiova te așteaptă”, anunță Primăria Craiova sâmbătă, a doua zi de târg.

Sibiu: ”E frumos, e drăguț, dar cam mare înghesuiala”

Mii de oameni, majoritatea tineri, s-au strâns în Piața Mare a Sibiului pentru a asista la deschiderea Târgului de Crăciun.

Daniela a venit din Blaj alături de părinții și sora ei, relatează Turnul Sfatului.

„N-am fost niciodată la deschidere. E frumos, e drăguț, dar cam mare înghesuiala. În fiecare an venim, suntem fani ai migdalelor care se vând aici. Este cel mai frumos târg din zonă, aș zice. Legat de prețuri, sunt un pic mai mărișoare. În Cracovia, anul trecut, prețurile erau mai mici decât la Sibiu și este printre primele trei – patru târguri din Europa”, spune Daniela.

În zona bradului, la rând pentru a prinde un loc de fotografiat erau și patru tineri pakistanezi. „Am prins și târgul de anul trecut, de atunci suntem la Sibiu. Ne place, ne simțim bine, oamenii sunt frumoși și prietenoși”, spune Nisan, unul din cei patru.

Prețuri la Târgul de Crăciun din Sibiu

Un pahar cu vin fiert costă între 15 și 18 lei, un espresso – 14 lei, iar o ciocolată caldă va scoate din buzunar 17 lei. Dacă vi se face foame, pentru o porție de două sarmale (250 de g) va trebui să plătiți 40 de lei, aceiași bani fiind ceruți și pentru un gulaș de vită, de exemplu. O turtă dulce cu ghimbir vă va costa 20 de lei, în timp ce clătitele sunt între 25 (cu ciocolată) și 40 de lei (cu ciocolată Dubai sau cea denumită Santa`s Red Velvet).

Vata de zahăr costă 15 lei, iar dacă vreți să vă dați în roata panoramică ori să vă vedeți copiii rotindu-se timp de trei minute în trenuleț sau carusel va trebui să plătiți câte 20 de lei.

Când se deschid celelalte târguri de Crăciun din țară:

Târgul de Crăciun din Piața Constituției se va deschide în 29 noiembrie 2025 și se va închide în 28 decembrie 2025

Târgul de Crăciun West Side din București se va deschide cu o zi mai devreme, în 28 noiembrie 2025.

Este amplasat în cartierul Drumul Taberei, în partea de vest a orașului, și este ușor accesibil cu metroul, autobuzele și tramvaiele, relatează Știrile ProTV.

Târgul de Crăciun din Brașov se va deschide peste 10 zile în 25 noiembrie.

Piața Sfatului, înconjurată de clădiri pastelate și dominată de Biserica Neagră, este centrul festivităților.

Târgul de Crăciun din Cluj se va deschide în 22 noiembrie și se va închide în 1 ianuarie 2026.

Și anul acesta va exista aici un patinoar și preparate tradiționale ale zonei. Seara, târgul își așteaptă vizitatorii cu muzica live, luminițe și aromă de vinul fiert.