Armata ucraineană afirmă că a lovit rafinăria din Riazan / Orașul se află la circa 200 km sud-est de Moscova

Armata ucraineană a declarat sâmbătă că a lovit rafinăria din oraşul Riazan din Rusia şi că la locul instalaţiei au fost observate mai multe explozii şi un mare incendiu, transmite Reuters, transmite Agerpres.

În declaraţia postată pe Facebook nu au fost furnizate alte detalii despre lovitură.

Oraşul Riazan este situat la circa 200 km sud-est de Moscova.

Armata ucraineană atacă cu regularitate cu drone rafinării din Rusia, în încercarea de a scădea capacitatea acesteia de a finanţa războiul declanşat în Ucraina.