Administrația prezidențială anunță un proiect social cu implicarea partenerei de viață a…

Mirabela-Grădinaru
Sursa foto: Alexandru Dobre / MEDIAFAX FOTO

Administrația prezidențială anunță un proiect social cu implicarea partenerei de viață a lui Nicușor Dan

Administrația Prezidențială anunță deschiderea seriei de evenimente „România în lumină”, un proiect cu caracter social care își propune să aducă în atenția publică teme fundamentale pentru sănătatea, educația și bunăstarea copiilor, tinerilor, femeilor și categoriilor vulnerabile din societatea noastră.

Această inițiativă este menită să creeze un cadru de dialog între autoritățile publice, organizațiile non-guvernamentale și comunitate pentru a identifica împreună soluții concrete și sustenabile.

Primul eveniment din această serie este dedicat Zilei Naționale a Copiilor Născuți Prematur și va fi organizat de ARNIS – Asociația Română pentru Nou-născuții Îndelung Spitalizați, în parteneriat cu Administrația Prezidențială și Ministerul Sănătății, cu implicarea doamnei Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan.

Evenimentul va avea loc luni, 17 noiembrie 2025, la Palatul Cotroceni.

La ora 15.30, în Sala Unirii, se va desfășura o masă rotundă pentru crearea unui parteneriat intersectorial în vederea garantării drepturilor la viață, sănătate și dezvoltare pentru nou-născuții cu risc.

Participă:

-Alexandru Florin Rogobete, ministrul Sănătății

-Diana Iancu, consilier prezidențial

-Diana Punga, consilier de stat

-Conf. Dr. Cătălin Gabriel Cîrstoveanu, Președintele Comisiei de Neonatologie, Ministerul Sănătății

-Doamna Mirabela Grădinaru

-Reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății

-Parlamentari din comisiile de specialitate

-Profesioniști din domeniul medical

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, va susține o declarație de presă  cu acest prilej.

La ora 18.20 va avea loc iluminarea Palatului Cotroceni în culoarea mov, simbol al solidarității și al speranței pentru copiii născuți prematur și familiile acestora.

Cu acest prilej vor susține alocuțiuni Mirabela Grădinaru, Corina Croitoru și profesorul doctor Manuela Cucerea.

 

