Aproape 4 milioane de ţigarete de contrabandă, descoperite la Calafat, într-un ansamblu…

sursa foto: Poliția de Frontieră

Aproape 4 milioane de ţigarete de contrabandă, descoperite la Calafat, într-un ansamblu rutier condus de un bosniac

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu – Sectorul Calafat, împreună cu lucrători ai Direcţiei Regionale Vamale Craiova, au descoperit aproximativ 4 milioane de ţigarete de contrabandă într-un ansamblu rutier condus de un cetăţean bosniac, transmite Agerpres.

Potrivit IGPF, controlul a avut loc în data de 14 noiembrie, în jurul orei 09:30, pe DN 56, în proximitatea staţiei de taxare a podului Calafat – Vidin.

Ansamblul rutier, format din cap tractor şi remorcă, înmatriculat în Croaţia, era condus de un cetăţean bosniac de 35 de ani, care circula pe ruta Grecia – Croaţia – Spania şi transporta, conform documentelor, butelii cu freon .

„Cu ocazia verificării compartimentului marfă al mijlocului de transport, echipa comună de control a descoperit în interiorul remorcii mai multe pachete de ţigări pentru care şoferul în cauză nu deţinea documente de provenienţă. În urma inventarierii acestora, a rezultat cantitatea totală de 3.970.000 de ţigarete (198.500 de pachete de ţigări) de diverse mărci, cu înscrisuri greceşti şi fără timbru de acciză”, arată sursa citată.

Întreaga cantitate de ţigarete, estimată la o valoare de aproximativ 5.955.000 lei, şi ansamblul rutier în cauză au fost indisponibilizate de către poliţiştii de frontieră, în vederea continuări i cercetărilor.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de sâmbătă este prezentat în faţa magistraţilor din cadrul Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările cont inuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, a mai informat sursa citată.

