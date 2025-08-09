Trei tone de tutun şi zeci de milioane de ţigări de contrabandă, descoperite de poliţişti în primele 7 luni ale anului

Peste 59 de milioane de ţigarete şi peste trei tone de tutun au fost descoperite de poliţişti în primele şapte luni ale anului, fiind aplicate 554 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 4.671.210 de lei, informează Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), transmite Agerpres.

În perioada ianuarie-iulie, la nivel naţional, au fost desfăşurate 231 de acţiuni, în sistem integrat, pe linia combaterii contrabandei cu tutun şi produse din tutun şi au fost înregistrate 264 de dosare penale vizând acest domeniu, în cadrul acestora sunt cercetate 391 de persoane.

„Printre acţiunile efectuate în această perioadă, la începutul lunii iunie 2025, a fost reuşită o captură record de ţigarete de contrabandă şi o grupare infracţională transfrontalieră a fost destructurată prin cooperare internaţională (…) În urma cercetărilor efectuate, în cooperare cu autorităţile de aplicare a legii din Italia (Guardia di Finanze), cu sprijinul OLAF, s-a reuşit destructurarea reţelei infracţionale. Astfel, au fost descoperite şi indisponibilizate aproximativ 2.500 de baxuri de ţigarete (25 de milioane de ţigarete), în timp ce, pe teritoriul Italiei, a fost descoperită o fabrică clandestină, care ar fi produs pentru piaţa ilegală europeană şi care ar fi fost operată de cetăţeni români, moldoveni şi italieni”, a afirmat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt al IGPR, comisarul-şef de poliţie Octavian Dan, într-o declaraţie de presă.

În urma activităţilor desfăşurate, au fost destructurate 14 grupuri infracţionale care acţionau în domeniul contrabandei cu tutun şi sesizate 308 infracţiuni prevăzute de Codul Vamal, Codul Fiscal şi Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Au fost descoperite şi indisponibilizate, de către poliţişti, 59.763.845 de ţigarete şi 3.095 de kilograme de tutun.

Octavian Dan a amintit că, la jumătatea lunii iunie 2025, au fost descoperite peste 1,3 milioane de ţigarete, de diferite mărci, netimbrate sau timbrate necorespunzător, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

„Activităţile s-au desfăşurat într-un dosar penal de contrabandă, în cadrul căruia din cercetări a reieşit că, în perioada 2024 – 2025, trei persoane ar fi deţinut, în vederea comercializării, ţigarete susceptibile a proveni din contrabandă. Două persoane din Bucureşti şi o persoană din judeţul Călăraşi au fost conduse la audieri, fiind, ulterior, reţinute pentru 24 de ore. Acţiunile întreprinse pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii săvârşite în domeniul traficului, prelucrării şi comerţului ilegal cu ţigarete şi cu alte produse din tutun vor continua şi în perioada următoare, fiind parte dintr-un efort susţinut şi constant al autorităţilor cu atribuţii în domeniu pentru respectarea legii şi diminuarea fenomenului infracţional”, a adăugat purtătorul de cuvânt al IGPR.