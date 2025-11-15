Bad Bunny a câștigat cinci premii Latin Grammy

Starul portorican Bad Bunny a fost marele câștigător al premiilor Latin Grammy Awards, care au avut loc joi seara în Las Vegas, plecând acasă cu cinci trofee, transmite BBC.

Printre acestea s-a numărat și premiul pentru albumul anului, pentru aclamatul Debí Tirar Más Fotos, un proiect care a îmbrățișat moștenirea muzicală a insulei sale și i-a deschis calea către un concert în pauza Super Bowl de anul viitor.

Dedicând premiul „tuturor tinerilor din America Latină”, el a adăugat: „Există multe moduri de a fi patriotic și de a ne apăra țara natală. Noi am ales muzica”.

Carismaticul duo argentinian Ca7riel și Paco Amoroso a câștigat, de asemenea, cinci premii, printre alți câștigători numărându-se Alejandro Sanz, Gloria Estefan și Karol G, care va fi cap de afiș la ediția Coachella de anul viitor.

Sectorul muzicii latine, în rapidă creștere, a generat un record de 1,4 miliarde de dolari (1,06 miliarde de lire sterline) în 2024, reprezentând 8,1% din veniturile totale din muzică ale Statelor Unite, potrivit Asociației Industriei de Înregistrări din America, care a afirmat că acest gen muzical modelează cultura mai rapid decât orice alt gen.

Bad Bunny, pe numele său real Benito Antonio Martínez Ocasio, a fost în fruntea acestei mișcări. Timp de trei ani consecutivi, între 2020 și 2022, a fost cel mai ascultat artist din lume.

Debí Tirar Más Fotos (Ar fi trebuit să fac mai multe poze) este al șaselea album al artistului în vârstă de 31 de ani și combină instrumentele live cu ritmurile hip-swaying ale reggaetonului și stilurile tradiționale portoricane, precum plena.

La Latin Grammy Awards, piesa care dă titlul albumului i-a adus premiile pentru cea mai bună piesă urbană și cea mai bună interpretare urbană. De asemenea, a câștigat premiul pentru cea mai bună interpretare reggaeton pentru Voy a llevarte pa PR și premiul pentru cel mai bun album de muzică urbană pentru Debí Tirar Más Fotos.

De asemenea, este nominalizat la șase premii la Grammy Awards, care vor avea loc în februarie, inclusiv la cele trei categorii principale: albumul, piesa și înregistrarea anului.

Starul a încheiat recent o serie de concerte de succes în Puerto Rico și este pe cale să înceapă turneul mondial în Republica Dominicană.