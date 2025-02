Un rap battle de legendar, dar războiul lui Kendrick Lamar continuă

„Tryna strike a chord and it’s probably A-minor.”

Poate unele dintre ceke mai faimoase versuri ale lui Kendrick Lamar’ fost auzite în întreaga lume la Super Bowl-ul de weekendul trecut, scrie BBC.

Aproximativ 127 de milioane de telespectatori l-au văzut pe rapper afișând un zâmbet viclean în fața camerei în timp ce rostea versul – o ironie la adresa rivalului Drake.

Prinsă de pe piesa câștigătoare a premiului Grammy Not Like Us, aceasta se referă la acuzațiile că starul canadian ar fi avut relații cu femei minore – un lucru pe care el’ neagă.

Dar în timp ce 70.000 de fani din Caesars Superdome din New Orleans cântau alături de el, a fost ca și cum Kendrick’ fi câștigat în lupta de lungă durată dintre cei doi.

A fost publică, personală și meschină, dar Kendrick a dat de înțeles că duce un război mult mai amplu.

Nu doar împotriva lui Drake, ci împotriva a ceea ce reprezintă el.

Lăsând la o parte problemele personale, Margs spune că Drake reprezintă și fața schimbătoare a scenei hip-hop

„Drake este fața scenei hip-hop așa cum este ea,” spune Margs, un rapper londonez care găzduiește rap battles pe canalul său Pen Game.

Canadianul are un succes comercial uriaș – este cel mai difuzat artist al anilor 2010, are 143 de milioane de urmăritori pe Instagram și face parte din playlist-urile petrecerilor și din setlist-urile cluburilor de noapte.

Stilul său este melodic și accesibil. El cântă.

Cu alte cuvinte, este la fel de mult un star pop pe cât este un rapper. Și unde merge Drake, alții îl urmează.

„O mulțime de oameni îl consideră responsabil pentru diluarea produsului,” spune Margs.

„Există oameni cărora le place latura comercială a muzicii, care vor doar să danseze și să se distreze, iar aceasta nu are nicio substanță.

„Și apoi există cealaltă parte care este adânc înrădăcinată în cultura hip-hop.”

Este o cultură pe care Kendrick vrea să o apere și să o celebreze.

Înainte de spectacolul Super Bowl, el a spus că „grit” a dispărut din gen.

„Când oamenii vorbesc despre rap, conversațiile pe care le aud, ei cred că este doar rap, nu este o formă de artă reală,” a spus el.

Kendrick a luat, de asemenea, problema cu rap-ul fiind „minimizat la un cântec sau vers catchy”, și a spus feud lui cu Drake a venit de fapt „mai mult dintr-un spațiu de mai mulți oameni care pun rap la spate”.

„Nu ai mai văzut acel curaj, nu ai mai văzut acea mușcătură. Așa că întotdeauna am luat asta în considerare cu muzica mea”, a spus el.

Not Like Us a depășit un miliard de stream-uri pe Spotify și a câștigat cinci premii Grammy, inclusiv cântecul anului

Nu toată lumea este de acord că o versiune de rap mai prietenoasă cu publicul larg îl face pe Drake mai puțin credibil.

Rivalul său de odinioară Common l-a apărat recent împotriva etichetei „pop star” – spunând că „el’este încă un MC” chiar dacă melodiile sale sunt populare.

Kendrick, totuși, este pasionat de rap ca formă de artă și a spus că succesul lui Not Like Us și faptul că a fost ales ca primul artist hip-hop solo care să conducă spectacolul de la pauză „înseamnă totul”.

„Să o reprezint pe acest tip de scenă înseamnă tot pentru ce am muncit și tot în ce cred pentru cultură, trăiesc și mor pentru ea,” a spus el.

Hip-hop, o cultură care există de 50 de ani, are o lungă istorie de protest.

Margs spune „o mare parte din asta s-a pierdut” atunci când compară tendințele actuale cu originile genului.

„Le păsa de mesaj și de ceea ce reprezintă pentru că hip-hop-ul era ceva puternic politizat,” spune el.

„Oamenii își foloseau vocea în hip-hop pentru a protesta și a-și transmite mesajele.”

Mesajele politice din spectacolul de la pauză al lui Kendrick’ apărut încă de la început, când actorul Samuel L Jackson, îmbrăcat ca un simbol al guvernului american, Uncle Sam, l-a prezentat pe rapper.

De acolo, a inclus referiri la mișcarea black power, imagini ale Statelor Unite divizate și, chiar înainte de final, replica: „This is bigger than the music.”

Este o perioadă de schimbări politice în SUA, după realegerea lui Donald Trump, care a fost prezent la Super Bowl.

„Nu există un moment mai bun pentru ca oamenii să stea în afaceri și să vorbească despre lucruri care contează,” spune Margs.

Fanii au găsit mesaje politice în interpretarea lui Kendrick’inclusiv distribuirea lui Samuel L Jackson ca Unchiul Sam

Kendrick – și conflictul său cu Drake – trimit și la originile hip-hop-ului într-un alt mod.

El’a spus că vede rapul ca pe un sport – iar battle raps-urile au fost inspirația sa pentru schimbul de replici cu Drake.

Aceste confruntări – așa cum se vede în filmul lui Eminem 8Mile – sunt cele în care artiștii concurează live, schimbând dises și încercând să scuipe cele mai bune bare pentru a lua acasă premiul.

Este rap-ul în forma sa cea mai pură – substanța mai presus de stil și un accent pe lirism.

Kendrick a spus că întotdeauna a fost așa pentru el și că este o parte vitală a găsirii „grit” și „bite” pe care le simte că lipsesc.

„Încă mă uit la battle raps, aceasta a fost întotdeauna definiția de bază a ceea ce sunt și a fost așa din prima zi,” a spus el.

Margs crede că succesul lui Kendrick’ va pune în lumină battle rap-ul, dar recunoaște că rapperii emergenți găsesc acum noi modalități de a-și tăia dinții.

Printre ei se numără Layyah, care a fost prima femeie rapper care a câștigat The Rap Game UK.

She’s Team Kendrick, dar nu intenționează să-i urmeze exemplul în materie de battle rap.

Layyah spune că artiștii rap pe care îi admiră, precum Central Cee, „cu siguranță nu sunt rapperi de battle rap” dar au găsit succesul și respectul prin alte căi.

„Avem atât de multe platforme,” spune ea. „Este mai mult ca cine poate face un cântec grozav și apoi cine poate face cea mai bună rutină pentru el.

„Dacă devine viral, atunci este un cântec grozav, nu trebuie să faci rapsurile de luptă.”

Margs crede că’este „îndepărtat puțin de la forma de artă”.

„Poți câștiga o bătălie pe social media doar prin popularitate sau fiind amuzant… în timp ce la battle rap totul se rezumă la versurile și abilitățile tale.”

În ceea ce privește conflictul dintre Kendrick’ și Drake, acesta a rămas tăcut de când Not Like Us a fost lansat vara trecută.

Unii au luat „Game Over” de la sfârșitul setului lui Kendrick de la Super Bowl drept sfârșitul luptei, iar Drake’ tocmai a lansat Gimme a Hug.

În care sugerează că vrea să lase cearta în urmă și „să aprindă petrecerea”.

Dar există încă un caz juridic în curs de desfășurare cu privire la Not Like Us – cu potențialul unei confruntări dure în sala de judecată.

Margs spune că’ un mare contrast față de reglarea conturilor pe scena battle rap.

„Există o sportivitate în asta, dar niciodată nu se transformă în mai mult de atât,” spune Margs.

„După luptă, întotdeauna se îmbrățișează și își arată respectul pentru competitor.”