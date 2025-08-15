G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Trump lansează o campanie de strângere de fonduri în timp ce începe…

donald trump maga victorie
Sursa Foto: X / The White House

Trump lansează o campanie de strângere de fonduri în timp ce începe discuțiile cu Putin în Alaska

Articole15 Aug 3 comentarii

Echipa lui Donald Trump a trimis un e-mail susținătorilor săi, solicitându-le donații, în timp ce acesta poartă discuții cu Vladimir Putin, în Alaska, transmite Sky News.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

E-mailul are titlul: „TRUMP ÎN ALASKA! CU PUTIN!”

Textul spune: „Mă întâlnesc cu Putin în Alaska! E puțin cam frig.

ACEASTĂ ÎNTÂLNIRE ESTE FOARTE IMPORTANTĂ pentru lume.

Democrații nu și-ar dori nimic mai mult decât să EȘUEZ.

Nimeni în lume nu știe să facă afaceri ca mine!

AZI LA MIEZUL NOPȚII se împlinește termenul limită pentru strângerea de fonduri, iar stânga radicală ne urmărește cifrele în această noapte pentru a vedea dacă ratăm…

DAR, lansez TRUMP BLITZ, unde fiecare patriot care citește acest mesaj va dona 10 dolari pentru a-l susține pe TRUMP!”

Între timp, susținătorii lui Trump s-au adunat în apropierea locului de desfășurare a discuțiilor, în Anchorage, Alaska.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Nicuşor Dan, despre întâlnirea Trump-Putin: Mi-aş dori să avem încetare a focului, dar sunt relativ pesimist. N-am văzut vreun semn că Rusia şi-ar dori pacea. Fără sprijinul pe care toată lumea l-a dat Ucrainei, azi Rusia ar fi vecină cu România

Articole15 Aug • 197 vizualizări
1 comentariu

Zelenski, înaintea summitului Trump – Putin: „Ne bazăm pe America” / „Într-adevăr, miza este mare”

Articole15 Aug • 235 vizualizări
0 comentarii

Ucraina a doborât 63 de drone ruseşti înaintea summitului Trump – Putin din Alaska

Articole15 Aug • 185 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.