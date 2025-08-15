Trump lansează o campanie de strângere de fonduri în timp ce începe discuțiile cu Putin în Alaska

Echipa lui Donald Trump a trimis un e-mail susținătorilor săi, solicitându-le donații, în timp ce acesta poartă discuții cu Vladimir Putin, în Alaska, transmite Sky News.

E-mailul are titlul: „TRUMP ÎN ALASKA! CU PUTIN!”

Textul spune: „Mă întâlnesc cu Putin în Alaska! E puțin cam frig.

ACEASTĂ ÎNTÂLNIRE ESTE FOARTE IMPORTANTĂ pentru lume.

Democrații nu și-ar dori nimic mai mult decât să EȘUEZ.

Nimeni în lume nu știe să facă afaceri ca mine!

AZI LA MIEZUL NOPȚII se împlinește termenul limită pentru strângerea de fonduri, iar stânga radicală ne urmărește cifrele în această noapte pentru a vedea dacă ratăm…

DAR, lansez TRUMP BLITZ, unde fiecare patriot care citește acest mesaj va dona 10 dolari pentru a-l susține pe TRUMP!”

Între timp, susținătorii lui Trump s-au adunat în apropierea locului de desfășurare a discuțiilor, în Anchorage, Alaska.