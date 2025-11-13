Verstappen vorbește despre momentul în care „a pierdut titlul din F1”
Cu trei etape înainte de finalul sezonului din Formula 1, Max Verstappen se găsește la 49 de puncte în urma lui Lando Norris, liderul la zi. Chestionat pe marginea luptei pentru titlul de campion din Marele Circ, olandezul a făcut o declarație interesantă și a precizat că „lupta s-a pierdut” de la începutul sezonului și până la cursa de la Zandvoort.
Max păstrează șanse matematice pentru a deveni campion mondial în Formula 1, dar totuși diferența până la Norris este una importantă: 49 de puncte.
Fanii lui Verstappen păstrează speranțe într-o mică minune, dar campionul mondial en-titre spune că titlul „s-a pierdut” din prima etapă și până la Marele Premiu de la Zandvoort, din Olanda.
În acest interval, McLaren a bifat 13 victorii în cele 15 Grand Prix-uri.
Întrebat dacă a pierdut titlul mondial după etapa spectaculoasă din Brazilia, Verstappen a negat această variantă.
„Cu cât suntem în urmă acum, cu 49 de puncte? Nu am pierdut campionatul aici (n.r. Brazilia) sau altundeva.
Am pierdut campionatul de la prima cursă până la Zandvoort. Am avut multe weekenduri în care pur și simplu nu am fost suficient de rapizi. Apoi, bineînțeles, ai un decalaj mare.
Apoi am avut momente bune în care am recuperat câteva puncte, dar nu suficiente. Așa decurge sezonul”, a transmis Verstappen, pentru RacingNews365, acesta fiind primul moment din ultima perioadă în care olandezul acceptă faptul că titlul mondial va merge la un alt pilot de pe grila de start din F1.
Max a reușit o cursă fantastică la Interlagos: a plecat de pe linia boxelor și a terminat pe locul trei.
Întrebat dacă setările din Brazilia pot da randament și în ultimele trei etape, Verstappen a precizat:
„Sunt piste foarte diferite, așa că, sincer, este greu de spus. Trebuie să ne concentrăm, asta vom face în cursele următoare.”
Clasamentul piloților după cursa din Brazilia
- Lando Norris (McLaren) 390 puncte
- Oscar Piastri (McLaren) 366
- Max Verstappen (RedBull) 341
- George Russell (Mercedes) 276
- Charles Leclerc (Ferrari) 214
- Lewis Hamilton (Ferrari) 148
- Kimi Antonelli (Mercedes) 122
- Alexander Albon (Williams) 73
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43
- Isack Hadjar (Racing Bulls) 43
- Oliver Bearman (Haas) 40
- Fernando Alonso (Aston Martin) 40
- Carlos Sainz (Williams) 38
- Liam Lawson (Racing Bulls) 36
- Lance Stroll (Aston Martin) 32
- Esteban Ocon (Haas) 30
- Yuki Tsunoda (RedBull) 28
- Pierre Gasly (Alpine) 22
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
- Franco Colapinto (Alpine) 0
- Jack Doohan (Alpine) 0
Clasament constructori
- McLaren 756 puncte / campioană
- Mercedes 398
- RedBull 366
- Ferrari 362
- Williams 111
- Racing Bulls 82
- Aston Martin 72
- Haas 70
- Kick Sauber 62
- Alpine 22.
