A murit actorul Mihai Dinvale, fost director al Teatrului Mic

Actorul Mihai Dinvale, fost director al Teatrului Mic, a murit, a anunțat actrița Daniela Minoiu, într-o postare pe Facebook.

”Final de spectacol ‘Stela’ la Teatrul Nottara fără domnul Mihai Dinvale, cu care am construit și jucat acest spectacol și care aflu că tocmai s-a stins astăzi. Mulțumesc pentru toate momentele frumoase în care am interacționat la repetiții, pentru aerul aristocratic pe care îl degajați prin fiecare por. Vă fie somnul lin… Condoleanțe familiei!’, a transmis, miercuri seara, Daniela Minoiu, citată de Agerpres.ro.

Un mesaj de condoleanțe a transmis și actrița Ilinca Manolache.

‘Drum bun, Mișu Dinvale și mulțumesc pentru tot. Regret că nu ți-am spus-o mai des. Condoleanțe familiei’, a scris actrița, pe Facebook.

Și regizorul Radu Iacoban a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare: ‘Cât de rău îmi pare ca n-am mai apucat să ne revedem. Îți mulțumesc pentru tot, Mișu Dinvale!’