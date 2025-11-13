Rubio: Nu mai avem aproape nicio sancțiune potențială împotriva Rusiei

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Washingtonul a atins practic limita în impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei, menționând că au fost impuse restricții asupra celor mai mari companii petroliere din țară și că următoarele măsuri se vor concentra probabil pe asigurarea respectării sancțiunilor existente, mai degrabă decât pe introducerea unor noi sancțiuni.

Secretarul de stat american Marco Rubio a făcut aceste declarații într-o discuție cu reporterii în Canada, în timpul summitului miniștrilor de externe din G7, unde a răspuns la mai multe întrebări despre războiul din Ucraina și sancțiunile împotriva Rusiei, potrivit BBC.

„Ei bine, nu mai avem multe sancțiuni. Am lovit cele mai mari companii petroliere ale lor, ceea ce este exact ceea ce ne-a cerut toată lumea să facem. Evident, acestea trebuie puse în aplicare, iar efectul va fi vizibil abia după o anumită perioadă de timp. Nu știu ce altceva am putea face. Rămânem fără capacitate de sancționare”, a spus Rubio când a fost întrebat dacă a discutat cu colegii săi despre sancțiunile împotriva Rusiei.

Statele Unite au impus sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil în a doua jumătate a lunii octombrie a acestui an.

Întrebat în continuare despre flota fantomă, Rubio a spus că europenii pot face multe pentru a aplica sancțiuni împotriva flotei fantomă, deoarece „se întâmplă mult mai aproape de ei”.

Rubio a mai spus că o întâlnire între președinții Rusiei și SUA ar putea avea loc numai dacă ar avea potențialul de a produce rezultate concrete.

„Ne-am dori foarte mult ca războiul să se termine, dar nu putem continua să ne întâlnim doar de dragul întâlnirii”, a subliniat el.

Întrebat despre relația actuală a secretarului de stat cu omologul său rus, Rubio a răspuns: „Nu am mai vorbit cu el de aproximativ o lună, dar este normal”.

Rubio a condamnat, de asemenea, incursiunile în spațiul aerian al țărilor europene membre NATO. „Considerăm că acestea sunt provocări din partea Rusiei”, a spus el.