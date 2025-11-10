G4Media.ro
Kremlinul spune că vrea să pună capăt războiului din Ucraina, dar că…

Sursa: Facebook/Forțele Armate ale Ucrainei

Kremlinul spune că vrea să pună capăt războiului din Ucraina, dar că procesul de pace deocamdată este blocat

Kremlinul a declarat luni că îşi doreşte ca războiul din Ucraina să se încheie cât mai curând posibil, dar că eforturile de rezolvare a acestuia stagnează, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

- articolul continuă mai jos -

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a răspuns la remarci făcute vineri de preşedintele american Donald Trump, care a declarat la o întâlnire cu premierul ungar Viktor Orban: „Cred că suntem de acord că războiul se va încheia într-un viitor nu prea îndepărtat„.

În cadrul unei conferinţe de presă, Peskov a reafirm at poziţia Kremlinului conform căreia războiul s-ar putea încheia odată ce Rusia îşi atinge obiectivele, şi ar prefera să facă acest lucru prin mijloace politice şi diplomatice.

„Dar în prezent există o pauză, situaţia este blocată. Este blocată, dar n u din vina noastră”, a spus el, aruncând răspunderea pe Ucraina.

Ucraina şi aliaţii săi europeni resping acuzaţia Moscovei că blochează eforturile de pace. Nu au mai avut loc discuţii faţă în faţă între Rusia şi Ucraina din 23 iulie.

Trump a încercat să-i convingă pe preşedintele rus Vladimir Putin şi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să se întâlnească, dar Kremlinul a declarat că un astfel de summit ar putea avea loc doar la Moscova, o condiţie pe care liderul de la Kiev o respinge. Zelenski a spus în repetate rânduri că nu crede că Putin este serios în căutarea păcii.

Peskov a acuzat Kievul că a fost cel care nu a vrut să continue discuţiile.

„Sunt stimulaţi în toate felurile de europeni, care cred că Ucraina poate câştiga războiul şi îşi poate asigura interesele prin mijloace militare”, a spus el.

Potrivit lui Peskov, aceasta este o iluzie profundă, având în vedere situaţia de pe frontul de luptă.

Pe măsură ce războiul se apropie de sfârşitul celui de-al patrulea an, Rusia deţine aproximativ 19% din teritoriul ucrainean şi face presiuni puternice pentru a cuceri ora şele Pokrovsk şi Kupiansk.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

