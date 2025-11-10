Autorităţile ucrainene anunţă o vastă operaţiune anticorupţie în sectorul energetic

Instituţiile de luptă împotriva corupţiei din Ucraina au anunţat luni că au lansat „o amplă operaţiune” care a scos la iveală cazuri de corupţie în sectorul energetic al ţării, grav afectat de recentele atacuri aeriene ruseşti, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Anunţul intervine după câteva luni de tensiuni între aceste agenţii şi guvern, pe fondul dezbaterilor în legătură cu eforturile anticorupţie ale Kievului.

Agenţia Naţională Anticorupţie (NABU) a afirmat într-un comunicat că desfăşoară „o amplă operaţiune pentru a expune corupţia din sectorul energetic”, împreună cu Procu ratura Specializată Anticorupţie (SAP).

Potrivit NABU, „ar fi fost creată o vastă schemă de corupţie care viza influenţarea companiilor strategice din sectorul public”, în special în cadrul operatorului nuclear ucrainean Energoatom.

„Cincisprezece luni de muncă şi 1.000 de ore de înregistrări audio. Activităţile unei organizaţii criminale la nivel înalt au fost documentate”, a declarat agenţia, care a publicat comunicatul alături de fotografii care arată saci plini cu bancnote euro şi dolari, dar fără a oferi alte detalii despre operaţiune.

NABU şi SAP au fost vizate de o lege introdusă de guvern şi promulgată în iulie, care prevedea plasarea acestora sub autoritatea directă a procurorului general, numit chiar de preşedinte.

Confruntându-se cu proteste ale societăţii civile şi ale Uniunii Europene, şi în urma unor demonstraţii de amploare – primele din Ucraina de la începutul invaziei ruse din 2022 – guvernul de la Kiev a anunţat în cele din urmă că va modifica legea.

Sectorul energetic ucrainean este considerat extrem de strategic, în condiţiile în care Rusia loveşte cu rachete şi drone infrstructura energetică a ţării încă de la începutul invaziei sale.

La sfârşitul lunii octombrie, fostul director al companiei energetice de stat Ukrenergo, Volodimir Kudriţki, a fost acuzat de delapidarea a aproximativ 283.000 de euro în 2018 şi a fost reţinut pentru scurt timp. El susţ ine că acest dosar a fost motivat politic.

Presa ucraineană a relatat că NABU a efectuat o percheziţie la domiciliul lui Timur Mindich, un apropiat al preşedintelui Volodimir Zelenski.

NABU nu a comentat aceste informaţii în comunicatul său.

Ucraina este de mult timp afectată de corupţie, iar reformele care vizează eradicarea acesteia sunt esenţiale pentru a-şi îndeplini obiectivele de a adera la Uniunea Europeană.