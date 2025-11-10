„Ceea ce trăiesc la Ferrari este un coșmar”, admite Lewis Hamilton
Nimic nu pare să se lege în primul sezon al lui Lewis Hamilton la Ferrari. Multiplul campion mondial a venit cu gândul să triumfe pentru a opta oară în Formula 1, dar realitatea de pe circuit spune că nu a bifat nici macăr un podium alături de Scuderie. Într-o intervenție plină de sinceritate, Lewis a admis că „ceea ce trăiește acum la Ferrari este un coșmar”.
Nu a fost o cursă cu noroc pentru Lewis nici la Interlagos, iar cu doar trei etape înainte de finalul stagiunii britanicul nu a bifat vreo prezență pe podium alături de monopostul roșu. Este cel mai slab sezon al lui Hamilton din întreaga carieră.
„Este un coșmar. Trăiesc asta de ceva vreme. Trecerea de la visul de a pilota pentru această echipă extraordinară la coșmarul rezultatelor pe care le-am obținut.
În acest moment, trebuie să luptăm cu aceste greutăți. Acest weekend a fost dezastruos și dezamăgitor pentru toată lumea.
Încerc să mă mențin la suprafață și să rămân pozitiv”, a spus Hamilton, citat de firstpost.com.
Asta după ce într-o altă discuție cu presa Lewis spunea că speră ca în 2025 să se epuizeze toate ghinioanele Scuderiei din Formula 1.
Zvonurile din paddock-ul Formulei 1 vorbesc despre faptul că lui Hamilton (40 de ani) nu i se va prelungi contractul și că britanicul va mai pilota pentru Scuderie doar sezonul viitor, unul care vine la pachet cu o serie de modificări de regulament.
Este un sezon de coșmar pentru Ferrari, echipă care la începutul anului voia să bifeze „dubla”: piloți și constructori.
Concret, în acest moment Ferrari este la 36 de puncte în urma Mercedes (locul doi) și la 4 în urma RedBull (a fost depășită și de echipa de la Milton Keynes).
„Sezon de uitat”, a titrat Gazzetta dello Sport după cursa dezastruoasă pe care Ferrari a bifat-o în Brazilia – piloții Scuderiei nu au încheiat Grand Prix-ul, Leclerc și Hamilton abandonând.
Clasamentul piloților după cursa din Brazilia
- Lando Norris (McLaren) 390 puncte
- Oscar Piastri (McLaren) 366
- Max Verstappen (RedBull) 341
- George Russell (Mercedes) 276
- Charles Leclerc (Ferrari) 214
- Lewis Hamilton (Ferrari) 148
- Kimi Antonelli (Mercedes) 122
- Alexander Albon (Williams) 73
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43
- Isack Hadjar (Racing Bulls) 43
- Oliver Bearman (Haas) 40
- Fernando Alonso (Aston Martin) 40
- Carlos Sainz (Williams) 38
- Liam Lawson (Racing Bulls) 36
- Lance Stroll (Aston Martin) 32
- Esteban Ocon (Haas) 30
- Yuki Tsunoda (RedBull) 28
- Pierre Gasly (Alpine) 22
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
- Franco Colapinto (Alpine) 0
- Jack Doohan (Alpine) 0
Clasament constructori
- McLaren 756 puncte / campioană
- Mercedes 398
- RedBull 366
- Ferrari 362
- Williams 111
- Racing Bulls 82
- Aston Martin 72
- Haas 70
- Kick Sauber 62
- Alpine 22.
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie –Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie –Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – Câștigător George Russell
- SUA (Austin) –Câștigător Max Verstappen
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – Câștigător Lando Norris
- Sao Paulo (Interlagos) – Câștigător Lando Norris
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
