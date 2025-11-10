Viața de rezervă în tenis, la Turneul Campionilor: 155.000 de dolari pentru a sta pe margine

Premiile din tenis au crescut foarte mult în ultimele sezoane, iar o rezervă de la Turneul Campionilor câștigă cel puțin 155.000 de dolari doar stând pe margine, transmite Gazzetta dello Sport.

Sportul a devenit o industrie extrem de profitabilă în ultimele decenii, iar tenisul a ținut pasul cu câștigurile.

Alexander Bublik este prima rezervă de la Turneul Campionilor 2025. După retragerea lui Novak Djokovic, Bublik a devenit, conform clasamentului în vigoare, prima rezervă a competiției.

Dacă se întâmplă ceva cu unul dintre jucătorii de pe tabloul principal de la ATP Finals, Bublik este pregătit să intre pe teren (se aplică doar pentru meciurile din grupă, iar parcursul se poate prelungi doar dacă respectiva rezervă va obține calificarea în semifinale).

Kazahul are garantat un cec de 155.000 de dolari doar pentru că se antrenează la Torino și e prezent la toate meciurile (două pe zi în faza grupelor).

Nu știe dacă va apuca sau nu să debuteze la ATP Finals, dar este o certitudine că va pleca de la Torino cel puțin cu un cec în valoare de 155.000 de dolari.

Vorbim despre un premiu echivalent cu o calificare în sferturile unui Grand Slam. Diferența este însă una enormă: pentru a ajunge într-un sfert la un turneu major ai nevoie de patru victorii consecutive.

La Turneul Campionilor nu trebuie să faci aproape nimic, doar să aștepți cuminte să-ți vină rândul. Iar dacă nu-ți vine, nu e nicio problemă, premiul de 155.000 de dolari e tot al tău.

Dacă totuși va prinde un meci, Bublik își va rotunji și mai mult premiul. O victorie în faza grupelor aduce un cec suplimentar de 522.606 de dolari.

Se adaugă și 200 de puncte în ierarhia ATP de simplu, ceea ce ar coincide cu o prezență în TOP 10 mondial la finalul anului în curs.

În așteptarea unui posibil debut la Turneul Campionilor, Alexander Bublik a vizitat orașul Torino, a fost la derbiul local dintre Juventus și AC Torino (de duminică din Serie A, scor 0-0) și s-a fotografiat alături de fani.