Cursurile cu prezenţă fizică au fost reluate luni la Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, afectat de explozia din blocul de pe Calea Rahovei, soldată cu trei morți și 15 răniți

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cursurile cu prezenţă fizică au fost reluate luni la Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din Bucureşti după ce unele clase au fost avariate în urma exploziei care a av ut loc în luna octombrie în Cartierul Rahova, a declarat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, Camelia Lepădat, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Astăzi s-au reluat cursurile cu prezenţă fizică la Liceul Bolintineanu şi în urma hotărâr ii Consiliului de Administraţie unitatea şcolară funcţionează în două schimburi . Funcţiona şi înainte în două schimburi, însă cu un program decalat, deoarece se menţine restricţia ca în spaţiile afectate nu este permis accesul”, a spus purtătorul de cuvânt al IŞMB.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi IŞMB informat în data de 17 octombrie că 15 săli de clasă de la Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din Bucureşti au fost avariate în urma exploziei care a avut loc în Sectorul 5.