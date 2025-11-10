În Germania începe procesul sauditului care a intrat cu maşina în mulţime la târgul de Crăciun din Magdeburg, omorând șase persoane și rănind alte 338

La tribunalul regional din Magdeburg, în estul Germaniei, a început luni procesul medicului saudit Taleb al-Abdulmohsen, în vârstă de 51 de ani, care a ucis la târgul de Crăciun de anul trecut din oraş cinci femei şi un băiat de nouă ani şi a rănit 338 de oameni intrând cu o maşină în mulţime, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Acuzatul, stabilit în Germania în 2006, lucra ca medic pentru infracto rii bolnavi mintal într-o clinică psihiatrică.

El a fost adus la proces cu elicopterul, iar măsurile de securitate sunt stricte.

Al-Abdulmohsen a fost aşezat într-un cubicul de sticlă incasabilă, unde a ţinut ridicat un laptop, arătând fotografilor cuvintele „#MagdeburgGate” şi „Sept 2026”, cu sens deocamdată neclar.

Procurorul Matthias Bottcher a descris faptele astfel: în 20 decembrie 2024, inculpatul a lovit cu un automobil închiriat mai întâi pietonii care aşteptau la o trecere, apoi a intrat în târgul propriu-zis, unde a parcurs circa 350 de metri cu viteză de până la 48 de km pe oră, conducând în zigzag prin mulţime „pentru a lovi cât mai mulţi oameni”. Mobilul atacului a fost, potrivit procuraturii „o presupusă frustrare personală”. Citirea actului de acuzare a durat două ore.

Sauditul a fost arestat imediat după atac şi de atunci s-a aflat în arest preventiv.

Luni, în prima zi a procesului, el a anunţat că intenţionează să facă o declaraţie care va dura „câteva ore, poate chiar câteva zile”.

Circa 180 de victime rănite şi rude îndoliate sunt părţi în proces, care va fi astfel unul din cele mai mari din istoria postbelică a Germaniei. Pentru desfăşurarea şedinţelor cu participarea tuturor celor direct interesaţi a fost nevoie de o sală construită temporar la Magdeburg, reşedinţa landului Saxonia-Anhalt.

Instanţa a programat iniţial ceva mai puţin de 50 de termene de judecată, până în 12 martie 2026.