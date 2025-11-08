G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cuplu arestat pe o autostradă din Germania după ce a fost surprins…

Sursa foto: Captură video

Cuplu arestat pe o autostradă din Germania după ce a fost surprins făcând sex în timp ce maşina rula cu 140 km/h

Articole8 Noi • 994 vizualizări 0 comentarii

Un cuplu a fost arestat pe autostrada A1 în Germania, în apropiere de Münster, în Renania de Nord Westfalia, după ce a fost surprins în timp ce făcea sex în maşină, în timp ce bărbatul conducea cu 140 de kilometri pe oră, relatează tabloidul Bild, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Faptele au avut loc luni, la ora locală 10.30 (11.30, ora României).

Poliţia a fost alertată de către un bărbat care a văzut maşina făcând zig-zag în mod periculos.

”Martorul a descris un Ford care rula cu aproximativ 140 de kilometri pe oră şi ameninţa, în mai multe rânduri, să iasă de pe drum”, a anunţat într-un comunicat poliţia.

Un camion a ales să se oprească pe banda de oprire de urgenţă, pentrua evita un accident.

Bărbatul a alertat poliţia după ce a rulat în paralel cu vehiculul în care se afla cuplul.

Un purtător de cuvânt al poliţiei, citat de Bild, a declarat că martorul a constatat că ”şoferul şi pasagera întreţineau în mod evident raporturi sexuale”, care explicau modul de conducere periculos şi virajele bruşte.

Şoferul, în vârstă de 37 de ani, şi pasagera sa, în vârstă de 33 de ani, au fost arestaţi în timp ce erau opriţi într-o staţie de alimentare cu carburant la Münster.

Bărbatul, un german, a fost inculpat cu privire la punerea în pericol a circulaţiei rutiere.

Codul Penal german prevede pedepsirea acestei infracţiuni cu până la cinci ani de închisoare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Germania a dizolvat o asociaţie musulmană acuzată de respingerea ordinii constituţionale, a principiilor democraţiei şi ale statului de drept

Articole5 Noi • 285 vizualizări
0 comentarii

Germania va înregistra în 2025 un deficit comercial record, de 87 miliarde de euro, în relaţia cu China

Articole5 Noi • 181 vizualizări
0 comentarii

Traficul aerian întrerupt pe Aeroportul Ronald Reagan din Washington / O aeronavă este în curs de verificare

Articole4 Noi • 2.175 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.