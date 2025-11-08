Cuplu arestat pe o autostradă din Germania după ce a fost surprins făcând sex în timp ce maşina rula cu 140 km/h

Un cuplu a fost arestat pe autostrada A1 în Germania, în apropiere de Münster, în Renania de Nord Westfalia, după ce a fost surprins în timp ce făcea sex în maşină, în timp ce bărbatul conducea cu 140 de kilometri pe oră, relatează tabloidul Bild, transmite News.ro.

Faptele au avut loc luni, la ora locală 10.30 (11.30, ora României).

Poliţia a fost alertată de către un bărbat care a văzut maşina făcând zig-zag în mod periculos.

”Martorul a descris un Ford care rula cu aproximativ 140 de kilometri pe oră şi ameninţa, în mai multe rânduri, să iasă de pe drum”, a anunţat într-un comunicat poliţia.

Un camion a ales să se oprească pe banda de oprire de urgenţă, pentrua evita un accident.

Bărbatul a alertat poliţia după ce a rulat în paralel cu vehiculul în care se afla cuplul.

Un purtător de cuvânt al poliţiei, citat de Bild, a declarat că martorul a constatat că ”şoferul şi pasagera întreţineau în mod evident raporturi sexuale”, care explicau modul de conducere periculos şi virajele bruşte.

Şoferul, în vârstă de 37 de ani, şi pasagera sa, în vârstă de 33 de ani, au fost arestaţi în timp ce erau opriţi într-o staţie de alimentare cu carburant la Münster.

Bărbatul, un german, a fost inculpat cu privire la punerea în pericol a circulaţiei rutiere.

Codul Penal german prevede pedepsirea acestei infracţiuni cu până la cinci ani de închisoare.