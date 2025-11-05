Germania a dizolvat o asociaţie musulmană acuzată de respingerea ordinii constituţionale, a principiilor democraţiei şi ale statului de drept

Ministerul de Interne german a anunţat miercuri dizolvarea asociaţiei ‘Muslim Interaktiv’, acuzată de respingerea ordinii constituţionale şi a principiilor democraţiei şi ale statului de drept, transmit agențiile de știri DPA, AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Asociaţia ‘Muslim Interaktiv’ va fi dizolvată şi activele sale vor fi confiscate.

‘Muslim Interaktiv’ respinge principiile democraţiei şi ale statului de drept şi manifestă o atitudine fundamental anticonstituţională, a explicat ministerul într-un comunicat.

”Nu vom tolera ca organizaţii precum ‘Muslim Interaktiv’ să ne submineze democraţia şi societatea liberă”, a declarat ministrul de interne german Alexander Dobrindt.

În cursul dimineţii au fost efectuate percheziţii în şapte clădiri din oraşul Hamburg (nord), u nde a fost fondată asociaţia în martie 2020.

Potrivit website-ului primăriei oraşului, asociaţia era prezentă pe diverse social media şi denunţa ”respingerea permanentă a ansamblului comunităţii musulmane de către responsabili politici şi societatea germană”.

Obiectivul său, potrivit Ministerului de Interne, era ”de a îndoctrina un grup cât mai mare de persoane şi de a respinge influenţa statului”.

Asociaţia a devenit ţinta criticilor în aprilie 2024 în timpul unei adunări de la Hamburg, la care au manifestat peste 1.200 persoane care au denunţat o presupusă politică islamofobă a Germaniei. Pe pancartele demonstranţilor se putea citi mesajul ”Califatul este soluţia”.

În paralel, au avut loc 12 percheziţii la Berlina şi în landul Hessa (vest) în cadrul unor anchete vizând asociaţiile ‘Generation Islam’ şi ‘Realitat Islam’.

În 2021, Germania a interzis organizaţii neguvernamentale musulmane, precum Ansaar, acuzate de finanţarea terorismului islami st sub acoperirea acţiunilor caritabile.

Germania a fost în ultimii ani locul mai multor atentate cu motivaţie jihadistă, mai ales după sosirea în ţară a sute de mii de refugiaţi sirieni şi afgani începând din 2015.

Atacuri cu cuţitul sau cu maşină-berbec, comise de musulmani, au pus imigraţia în centrul campaniei pentru alegerile legislative din februarie acest an. Partidul de extremă dreapta ‘Alternativa pentru Germania’ (AfD) a înregistrat scoruri record la acel scrutin, plasându-se pe poziţia a doua la nivel naţional.