Premierul Ilie Bolojan, după semnarea acordului de cooperare între Rheinmetall şi Victoria…

Rheinmetall, producator armament, germania, militar, conflict, razboi, tanc leopard
Sursa foto: Chris Emil Janssen / imago stock&people / Profimedia

Premierul Ilie Bolojan, după semnarea acordului de cooperare între Rheinmetall şi Victoria SA: România începe să se profileze ca un jucător cu potenţial în industria de apărare din sud-estul Europei

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, după semnarea acordului de cooperare între Rheinmetall şi Victoria SA, că România începe să se profileze ca un jucător cu potenţial în industria de apărare din sud-estul Europei, iar viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria înseamnă o investiţie de o jumătate de miliard de euro, aproximativ 700 de locuri de muncă noi, dar mai ales avantajul de a produce pulberi în România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Şeful Executivului a mai anunţat că Guvernul este foarte aproape de a stabili proiectele care vor fi dezvoltate şi finanţate prin programul SAFE al Uniunii Europene, transmite News.ro.

”Sunt onorat să închidem această semnare de contract, care este, practic, finalul unei negocieri, dar începutul unui al pachet de negocieri importante pe care îl vom derula în cursul zilei de astăzi. Cu acest parteneriat, România începe să se profileze ca un jucător cu potenţial în industria de apărare din sud-estul Europei. Mă bucur că RheinMetal vede în noi un partener important şi serios şi îşi consolidează prezenţa în România”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Şeful Executivului a arătat că viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria înseamnă o investiţie de o jumătate de miliard de euro, aproximativ 700 de locuri de muncă noi, dar mai ales avantajul de a produce pulberi în România.

”Salut disponibilitatea RheinMetal de a renegocia contractul de asociere, în aşa fel încât o parte din lanţul de aprovizionare al viitoarei fabrici să fie unul local. În acest fel, unitatea de producţie va fi mai bine integrată în economia românească. Mulţumesc companiei pentru disponibilitatea de a lucra cu furnizori din România, în aşa fel încât companii româneşti, care sunt competitive, să-şi dezvolte capacităţile de producţie şi să se integreze în lanţul industriei europene de apărare. Mulţumesc echipelor noastre de negociere domnului ministru Miruţă, ambasadei Germaniei şi tuturor celor care au fost implicaţi de-a lungul timpului în acest proiect şi cu care astăzi am reuşit să închidem semnarea acestui contract”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a precizat că ”este o materializare rapidă a Planului de Acţiune România-Germania, semnat în urmă cu câteva luni”.

”Sper că este un bun început al unei cooperări economice şi mai intense în domeniul apărării cu firmele germane. După mulţi ani de zile în care industria noastră de apărare a fost puţin solicitată, România intră într-o nouă etapă din cauza situaţiei de securitate din Estul Europei”, a mai afirmat el.

”Suntem foarte aproape de a stabili cu exactitate proiectele care vor fi dezvoltate şi finanţate prin programul SAFE al Uniunii Europene. Ceea ce facem astăzi şi în aceste zile este să definitivăm negocierile pentru accesarea fondurilor europene prin programul SAFE şi ne aşteptăm ca aceste negocieri să fie finalizate în a doua jumătate a acestei luni”, a aunţat premierul.

Şeful Executivului a mai spus că ulterior va avea loc o şedinţă a CSAT în care vor aproba aceste planuri de dotări în a doua jumătate a lunii noiembrie, apoi le vor prezenta Comisie Europene.

