Ucraina va înfiinţa birouri pentru exportul de arme în Germania și Danemarca / Exporturile vor viza dronele navale şi sistemele de artilerie

Ucraina va înfiinţa birouri pentru exportul de arme şi producţia comună de arme la Berlin şi Copenhaga în acest an, a afirmat luni preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Kievul îşi extinde înfloritoarea industrie internă de apărare cu ajutorul partenerilor săi occidentali, în contextul în care se apără de forţele ruse, în al patrulea an de război cu Moscova, menţionează Reuters.

În declaraţii în faţa presei la Kiev, Zelenski a precizat că între armele pe care Kievul le va putea exporta se numără dronele navale şi sistemele de artilerie.

„Este vorba despre co-producţia şi ex portul (…) armelor pe care ne putem permite să le vindem, pentru a avea mai mulţi bani pentru producţia noastră internă de articole deficitare pentru care nu avem bani”, a explicat el.

Ucraina se bazează încă pe aliaţii săi în privinţa unor arme cum sunt avioanele de vânătoare şi sistemele de apărare aeriană, dar a înregistrat progrese în dezvoltarea programelor de drone şi rachete.

Zelenski a mai spus că Ucraina intenţionează să lanseze producţia în masă de rachete autohtone – Flamingo şi Ruta – până la sfârşitul acestui an.

El a adăugat că o delegaţie ucraineană va vizita Washingtonul săptămâna viitoare pentru discuţii suplimentare despre un acord cu privire la drone între SUA şi Ucraina, despre care Kievul speră că va consolida legăturile cu administraţia preşedintelui american Donald Trump.