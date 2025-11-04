Călin Georgescu: SUA fac un tunel cu Rusia pe sub strâmtoarea Bering / Raportat la Shanghai, Parisul este un modest oraș provincial

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Călin Georgescu a susținut marți că Statele Unite construiesc împreună cu Rusia un tunel pe sub strâmtoarea Bering, care separă Rusia de statul american Alaska. La ieșirea de la secția de poliție din Buftea, unde s-a prezentat pentru semnarea controlului judiciar, fostul candidat pro-rus la președinție a mai susținut și că Parisul este, în comparație cu Shanghaiul, “un modest oraș provincial”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

“Eu vă spun astăzi așa, să fie foarte clar: România nu este o colonie, România nu este un câmp de experimente politice, iar legea se face la București și nu la Paris (…)

Polonia s-a ridicat și vă asigur că va fi mult mai puternică decât Germania în viitorul apropiat, Ungaria s-a ridicat, Olanda s-a ridicat, Slovacia s-a ridicat, Cehia s-a ridicat

Și dincolo de Europa marile puteri au început să coopereze, să colaboreze, și nu să se antagonizeze, să se amenințe unii pe alții

Și ca exemplu Statele Unite ale Americii fac un tunel cu Rusia pe sub strâmtoarea Bering , pentru o cooperare benefică economică pentru ambele țări

SUA parafează acorduri comerciale uriașe cu China

Rusia și China au cale ferată și conductă de petrol comune

Raportat la Shanghai, Parisul este un modest oraș provincial

Lumea se schimbă cu mare rapiditate sub ochii noștri și România trebuie și ea să se ridice, să nu mai fie spectator, să fie participant”.

VIDEO (de la minutul 9)

Cel mai probabil, afirmațiile lui Călin Georgescu sunt legate de o propunere a lui Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus pentru investiții și cooperare economică cu țări străine și șeful Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF). Acesta a declarat, la jumătatea lunii o octombrie, că Rusia și SUA ar trebui să construiască un ‘tunel feroviar Putin-Trump’ prin strâmtoarea Bering pentru a conecta cele două țări, simbolizând ‘unitatea’ dintre Moscova și Washington, a declarat , subliniind că acest tunel ar putea debloca explorarea comună a resurselor naturale din regiunea arctică, potrivit agenției Reuters, preluată de Agerpres.

Această inițiativă a lui Dmitriev are în vedere un proiect în valoare de 8 miliarde de dolari, ce ar putea fi finanțat de Moscova și ‘parteneri internaționali’, pentru construirea unui coridor de transport de 112 km în mai puțin de opt ani.

Dmitriev, implicat în ofensiva diplomatică rusă menită să relanseze relațiile între SUA și Rusia, a făcut cunoscută ideea tunelului joi seara, după ce Putin a vorbit la telefon cu președintele american Donald Trump și au convenit să se întâlnească la Budapesta pentru a încerca să găsească o soluție pentru a opri războiul în Ucraina.

‘Visul unei legături între SUA și Rusia prin strâmtoarea Bering reflectă o viziune de durată – de la calea ferată Siberia-Alaska din 1904 până la planul Rusiei din 2007. RDIF a studiat propunerile existente, inclusiv calea ferată SUA-Canada-Rusia-China, și o va sprijini pe cea mai viabilă’, a scris Dmitriev pe X.

Strâmtoarea Bering, care are o lățime de 82 km în punctul său cel mai îngust, separă regiunea rusă Ciukotka de Alaska. Ideea de a lega cele două teritorii există de cel puțin 150 de ani, fiind elaborate diverse proiecte care însă nu au fost niciodată puse în aplicare.

Dmitriev, care a stabilit legături cu Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, și a invocat posibilitatea ca marile companii energetice americane să achiziționeze participații minoritare în proiectele rusești din Arctica, a sugerat că tunelul ar putea fi construit de The Boring Company, o companie americană de construcții de tuneluri deținută de Elon Musk.

‘Imaginați-vă conectarea SUA și Rusiei, a Americii și Afro-Eurasiei prin tunelul Putin-Trump – o legătură de 70 de mile care simbolizează unitatea. Costurile tradiționale sunt de peste 65 de miliarde de dolari, dar tehnologia @boringcompany le-ar putea reduce la mai puțin de 8 miliarde de dolari. Haideți să construim împreună viitorul!’, i-a transmis Dmitriev lui Musk pe platforma X.

Nu a existat nicio reacție publică deocamdată la această idee din partea lui Musk sau Trump.

Dmitriev a spus că o idee similară – construirea unui ‘Pod al păcii mondiale Kennedy-Hrușciov’ – fusese propusă în timpul Războiului Rece și a publicat o schiță din acea perioadă a traseului pe care l-ar fi putut urma, împreună cu un grafic care arată traseul pe care l-ar putea urma noul tunel între Ciukotka și Alaska.

‘RDIF a investit deja și a construit primul pod feroviar ruso-chinez. A sosit momentul să facem și mai mult și să conectăm continentele pentru prima dată în istoria omenirii. A sosit momentul să conectăm Rusia și SUA’, a declarat Dmitriev.