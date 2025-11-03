Cum a reacționat Anca Alexandrescu după ce Călin Georgescu a anunțat că nu susține nici un candidat la Primăria București: ”Eu sunt Anca și nimic nu mă va opri!”

Anca Alexandrescu, care și-a anunțat săptămâna trecută candidatura independentă la Primăria București, a spus luni într-o postare pe rețelele sociale că ”Nimic nu mă va opri”, după ce candidatul pro-rus Călin Georgescu și-a îndemnat susținătorii să boicoteze alegerile.

Anca Alexandrescu l-a susținut puternic la Realitatea Plus pe Georgescu în 2024 și 2025, fiind principala tribună mediatică a candidatului cu discurs pro-rus și pro-legionar.

Reacția fostei moderatoare TV a venit la câteva ore după ce Georgescu – fost candidat la președinția României, acum anchetat penal pentru mai multe infracțiuni printre care și tentativa de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale – a publicat duminică seara un mesaj video în care respinge alegerile pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc în 7 decembrie.

Georgescu și-a îndemnat electoratul „să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui”.

Georgescu a spus că n-a cerut niciunui partid, nou sau vechi, să vorbească în numele său, „oricine spune altceva minte”, făcând referire, cel mai probabil, la candidata Anca Alexandrescu (realizatoarea de emisiuni de la Realitatea PLUS), care și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei făcând apel la ”suveraniști”.

De altfel, în urmă cu circa trei luni, Călin Georgescu își exprima susținerea pentru Anca Alexandrescu.

Georgescu a mai spus că „un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime”, referindu-se la decizia anulării alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024, și la alegerile organizate în mai 2025, pe care le consideră „o mascaradă”.

Georgescu susține că nu se implică în niciun fel în alegerile pentru Primăria Capitalei: „Când democrația se va întoarce în această țară vă asigur vor fi alegeri libere peste tot, nu doar la București. Nu mă pot implica în niciun fel, nu pentru că refuz ci pentru că nu pot crede în aceste alegeri (…) Lupii nu se vând pentru un os mai mare niciodată”.

Călin Georgescu s-a răzgândit în relația cu Anca Alexandrescu

Mesajul lui Călin Georgescu vine după ce Anca Alexandrescu, realizatoare la Realitatea Plus, a anunțat marți seara că va candida la Primăria Bucureștiului. “Am luat decizia să candidez la Primăria Capitalei (…) A fost o decizie grea pentru că vă spun sincer aveam o viață foarte liniștită”, a spus ea, la Realitatea Plus.

Pe 1 august, Călin Georgescu a anunțat că o sprijină pe Anca Alexandrescu – moderatoarea Realitatea Plus, care a fost în campania electorală și este în continuare postul de propagandă al fostului prezidențial pro-rus – dacă aceasta va candida la Primăria Capitalei.

Georgescu a numit-o atunci pe Anca Alexandrescu ”familist convins” și ”om care știe despre ce este vorba” în sistem, care poate face ”o reformă morală”. Mesajul de susținere al lui Georgescu a venit la doar două zile după ce Anca Alexandrescu a anunțat pe Facebook că a venit momentul să ”ia în serios o eventuală candidatură independentă la Primăria Capitalei”.

Pe de altă parte, partidul extremist AUR nu a anunțat încă un candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei.