Marea Britanie a transferat recent rachete Storm Shadow către Ucraina

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul britanic a furnizat recent Ucrainei mai multe rachete de croazieră Storm Shadow pentru a permite Kievului să-și continue campania de lovituri cu rază lungă de acțiune în interiorul Rusiei, au declarat persoane familiarizate cu această chestiune, transmite agenția Bloomberg.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Livrarea unui număr nespecificat de rachete a fost făcută pentru a se asigura că Ucraina are stocuri suficiente înainte de lunile de iarnă, perioadă în care Marea Britanie se teme că Kremlinul va intensifica atacurile asupra civililor ucraineni, potrivit surselor citate, care au preferat anonimatul.

Pe măsură ce Rusia se luptă din ce în ce mai mult sub greutatea sancțiunilor, Marea Britanie și aliații săi încearcă să-i arate lui Vladimir Putin că sprijinul occidental pentru Ucraina va depăși capacitatea economiei ruse de a susține efortul de război.

Măsura britanică vine în contextul în care președintele american Donald Trump a exclus din nou trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina. Racheta Storm Shadow a ajutat administrația lui Volodimir Zelenski să vizeze punctele vulnerabile ale Rusiei. În octombrie, armata ucraineană a declarat că a lovit o uzină chimică rusă cu arma cu rază lungă de acțiune fabricată în Marea Britanie.

„A fost efectuat un atac combinat masiv cu rachete și aerian, inclusiv utilizarea rachetelor Storm Shadow lansate din aer, care au penetrat cu succes sistemul de apărare aeriană rus”, a postat pe rețelele sociale statul major al forțelor armate ucrainene. Aceasta a fost prima utilizare confirmată a rachetelor Storm Shadow în Rusia de la revenirea președintelui Donald Trump la Casa Albă.

Rachetele Storm Shadow sunt rachete ghidate cu precizie, lansate din aer, cu o rază de acțiune de peste 250 de kilometri. Acestea zboară aproape de sol la viteze mari, utilizând o combinație între așa-numita navigație inerțială cu Sistemul de Poziționare Globală și navigația de referință la sol, potrivit unei fișe informative publicate pe site-ul web al producătorului lor, MBDA.

Guvernul britanic nu a precizat câte rachete Storm Shadow a furnizat Ucrainei în timpul războiului și nu anunță în mod regulat transferurile.

Forțele ucrainene au tras pentru prima dată cu arma britanică de lungă distanță asupra unor ținte militare din Rusia în noiembrie anul trecut. Atacul a avut loc la o zi după ce Ucraina a folosit pentru prima dată sistemele de rachete tactice ale armatei fabricate în SUA, cunoscute sub numele de ATACMS, în urma unei decizii a administrației președintelui Joe Biden de a aproba utilizarea limitată a armelor de către Kiev pentru a lovi ținte din Rusia. Racheta Storm Shadow necesită date de țintire din SUA pentru a fi utilizată la capacitate maximă.

Săptămâna trecută, premierul britanic Keir Starmer a declarat că perspectivele pentru Ucraina se îmbunătățesc după ce Trump a impus sancțiuni asupra petrolului rusesc, un semn că aliații Kievului sunt optimist prudenți că o poziție mai dură a SUA ar putea afecta capacitatea Kremlinului de a susține războiul.

„Suntem într-o situație mai bună”, a declarat Starmer pentru Bloomberg într-un interviu, salutând sancțiunile SUA asupra marilor companii petroliere rusești ca „evoluții semnificative”.