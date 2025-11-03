Rusia lansează un nou submarin cu propulsie nucleară / ”Habarovsk” va ajunge în portul Severodvinsk
Rusia a lansat la apă, în weekend, un nou submarin cu propulsie nucleară – ”Habarovsk -, în portul Severodvinsk, a anunţat Ministerul rus al Apărării, relatează Euronews, transmite News.ro.
Ministrul rus al Apărării Andrei Belousov a subliniat că acest submarin greu lansator de rachete va consolida secuitatea maritimă a Rusiei şi-i va proteja interesele în întreaga lume.
Belousov a inspectat, de asemenea, un nou vas de patrulare spărgător de gheaţă – ”Ivan Papanin” – , care a fost introdus în serviciu, după ce testele acestei nave s-au încheiat.
