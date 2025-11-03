G4Media.ro
Rusia lansează un nou submarin cu propulsie nucleară / "Habarovsk" va ajunge…

Sursa foto: Kremlin.ru

Rusia lansează un nou submarin cu propulsie nucleară / ”Habarovsk” va ajunge în portul Severodvinsk

Rusia a lansat la apă, în weekend, un nou submarin cu propulsie nucleară – ”Habarovsk -, în portul Severodvinsk, a anunţat Ministerul rus al Apărării, relatează Euronews, transmite News.ro.

Ministrul rus al Apărării Andrei Belousov a subliniat că acest submarin greu lansator de rachete va consolida secuitatea maritimă a Rusiei şi-i va proteja interesele în întreaga lume.
 

Belousov a inspectat, de asemenea, un nou vas de patrulare spărgător de gheaţă – ”Ivan Papanin” – , care a fost introdus în serviciu, după ce testele acestei nave s-au încheiat.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

  1. Submarinul nuclear… nu-mi pică bine. Lumea investește-n arme, nu-n educație sau sănătate… mă îngrijorează, cu atâtea conflicte aproape…

    Aș vrea să investim în diplomație, nu-n armament, pentru un viitor mai bun…

