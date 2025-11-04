Președintele Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe după moartea muncitorului român în Italia: ”Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu”

Președintele României, Nicușor Dan, a trimis marți dimineață un mesaj de condoleanțe după ce un muncitor român a decedat după ce a fost prins sub dărâmături la Torre dei Conti, din centrul Romei. Turnul, care era în curs de renovare cu bani din PNRR, la Roma, s-a prăbușit luni după-amiază.

Lucrau aici mai mulți muncitori români. Unul a reușit să fugă înainte să cadă o parte din structura turnului, în timp ce un altul a rămas prins sub dărâmături mai multe ore. Ulterior, după ce a fost scos, a decedat la spital.

”Am aflat cu profundă tristețe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați.

Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu.

Apreciez efortul impresionant al echipelor de salvare italiene, care au încercat, timp de peste 11 ore, să-i salveze viața.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare familiei îndurerate”, a transmis președintele Nicușor Dan.