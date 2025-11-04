Oana Țoiu, ministra de Externe, mesaj pentru familia lui Octav Stroici, muncitorul mort în Italia: ”Alături de ei toţi am sperat până la ultima clipă”

Ministerul de Externe a transmis, marţi, un mesaj de condoleanţe după decesul muncitorului surprins de prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval din centrul Romei, transmite News.ro.

”În pofida unor eforturi susţinute ale echipelor medicale de la Roma, Octav Stroici, românul prins sub dărâmăturile unei clădiri istorice aflată în restaurare, nu a supravieţuit. Transmitem condoleanţe familiei îndurerate şi apropiaţilor. Alături de ei toţi am sperat până la ultima clipă”, a transmis, marţi, Ministerul de Externe, într-un comunicat de presă.

Oficialii români mulţumesc echipelor de intervenţie: ”Echipa consulară şi Ambasada României de la Roma, prezente, la faţa locului, alături de familie, multumesc pentru determinarea cu care salvatorii au lucrat 11 ore, încercând extragerea în siguranţă a cetăţeanului român”.

De asemenea, ministerul precizează că al doilea român, surprins şi el de surparea clădirii, a fost evacuat cu succes şi este acum în afara pericolului.

Și președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea muncitorului român în Italia: ”Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu”.

Prăbușirea turnului medieval

G4Media a scris în 3 noiembrie cum o parte din Torre dei Conti, o clădire istorică care face obiectul unor lucrări majore de renovare finanțate cu bani din PNRR, la Roma, s-a prăbușit luni după-amiază. Lucrau aici mai mulți muncitori români. Unul a reușit să fugă înainte să cadă o parte din structura turnului, în timp ce un altul a rămas prins sub dărâmături mai multe ore.