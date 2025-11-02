G4Media.ro
Nicuşor Dan, despre solicitarea lui George Simion de a avea pază SPP:…

george simion alegeri prezidentiale 2025 turul 2
sursa foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Nicuşor Dan, despre solicitarea lui George Simion de a avea pază SPP: E bine să existe o protecţie pentru că suntem într-o democraţie şi cu cât lucrurile sunt mai puţin tensionate, cu atât e mai bine

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, duminică, referindu-se la cererea lui George Simion de a primi pază SPP, că nu a analizat în detaliu această chestiune, dar consideră că este bine să existe protective pentru a exista cât mai puţină tensiune, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media



Nicuşor Dan a fost întrebat duminică ce dacă preşedintele AUR, George Simion, ar trebui sau nu să primească pază SPP şi a afirmat: ”Nu am mers în detaliu cu această chestiune, dar, din câte ştiu eu, în ceea ce priveşte lideri de partide este o decizie a Serviciului de Protecţie şi Pază, care trebuie să decidă”.

Şeful statlui crede că este nevoie de cât mai patina teensiune în societate.

”Pentru orice fel de lider politic, pentru orice fel de tensiunea e bine să existe o protecţie, pentru că suntem într-o democraţie şi cu cât lucrurile sunt mai puţin tensionate, cu atât e mai bine”, a adăugat Nicuşor Dan.

Vineri, George Simion a anunţat că a primit peste 90 de ameninţări cu moartea şi a solicitat Serviciului de Protecţie şi Pază să asigure securitatea sa, a familiei sale şi a conducerii AUR.

Liderul AUR a afirmat, sâmbătă, într-un discurs susţinut în judeţul Argeş, că, pentru a preveni un asasinat politic, va avea asigurată paza de către SPP, ”de mâine”.

