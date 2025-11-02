Nicușor Dan, despre retragerea parțială a militarilor americani: România este o țară sigură

Președintele Nicușor Dan a comentat pentru prima data retragerea parțială a militarilor americani de pe teritoriul României. Acesta a spus România este „o țară sigură”, subliniind că decizia Pentagonului poate fi interpretată ca „un gest cu o anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba despre o afectare a securității”.

Șeful statului a oferit și prima reacție după ce liderii Congresului SUA s-au opus retragerii trupelor din România .„Este o dezbatere în care noi nu o să interferăm…E o dezbatere în cadrul Congresului american”, a spus Nicușor Dan.

Acesta a mai comunicat că pe partea de securitate, „România este o țară sigură”. „Pe partea relației dintre noi și Statele Unite, lucrurile sunt liniare. Mai departe, bineînțeles că este un gest cu o anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba despre o afectare a securității”.