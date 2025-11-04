VIDEO Băluță, candidat PSD la primăria Capitalei: Marcel Ciolacu nu a fost corect față de mine / M-a nominalizat înainte de profesorul Cârstoiu după care și-a schimbat brusc și inexplicabil opțiunea/ Grindeanu m-a susținut și mă susține

Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, candidat PSD la primăria Capitalei, l-a acuzat într-un interviu pentru G4Media.ro pe fostul lider PSD Marcel Ciolacu că s-ar fi comportat incorect față de el. Băluță a declarat că Ciolacu l-a nominalizat anul trecut pentru a fi candidatul PSD la primăria Capitalei înainte de a-l anunța pe medicul Cătălin Cârstoiu drept candidat comun al PSD-P, dar că ”și-a schimbat brusc și inexplicabil opțiunea”. Candidatul PSD susține că Sorin Grindeanu l-a susținut și îl susține.

Cristian Pantazi: E un fapt cunoscut că președintele interimar, acum peste o săptămână plin, Sorin Grindeanu, nu-și dorește un oponent puternic validat prin vot la București, așa cum de altfel se întâmplă în majoritatea partidelor.

Dan Tăpălagă: La fel cum nici Marcel Ciolacu nu și-a dorit ca Gabriela Firea să câștige primăria tocmai pentru a evita un rival.

Daniel Băluță: Asta îl diferențiază, de exemplu, pe Marcel Ciolacu de Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu este un președinte care m-a susținut și mă susține. Nu ați simțit același sprijin din partea lui Marcel Ciolacu.

Cristian Pantazi: Deci ați dorit la începutul anului trecut să candidați la Primăria București și Marcel Ciolacu s-a opus, găsind acea soluție cu candidatul comun.

Daniel Băluță: Marcel Ciolacu nu a fost corect față de mine. Marcel Ciolacu m-a nominalizat înainte de profesorul Cârstoiu, după care s-a schimbat brusc și inexplicabil opțiunea.

Cristian Pantazi: Aveți acum, aveți acum o explicație, la un an jumate?

Daniel Băluță: Nu am nici un fel de explicație. De aceea am folosit această comparație.

Cristian Pantazi: N-aveți niciun fel de semnale că partidul sau unii lideri importanți, Sorin Grideanu, în speță, nu vor trage pentru dumneavoastră în campanie, tocmai pentru a nu vă da un profil și mai mare mai sus decât îl aveți.

Daniel Băluță: M-ați întrebat mai devreme un lucru. Calitățile pe care le am pentru unele tipuri de poziții reprezintă niște dezavantaje. Sunt un om corect. V-am spus exact de ce, de exemplu, nu pot, nu e profilul meu să îmi doresc un alt tip de poziție. Deci sunt un om corect. Tot la fel de corect vă fac această diferență, dacă vreți, între modul în care Sorin Grindeanu a judecat și judecă această candidatură pentru partidul pe care îl reprezint, cât și relația constructivă și corectă pe care o are față de mine versus o altă relație. Am folosit președinția lui Marcel Ciolacu special pentru a vă pune în evidență faptul că domnul Sorin Grindeanu nu simte un astfel de pericol.

