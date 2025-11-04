Recital de manele în biserica Muzeului Golești / La moșia boierilor Golești s-a înființat prima școală în limba română gratuită

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Biserica din incinta Muzeului Viticulturii și Pomiculturii din Golești a devenit scenă pentru clipuri video cu manele, scrie argesulonline.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Zilele trecute, spațiul online a fost invadat de ultimul clip lansat de manelistul Florin Cercel. Clip video filmat tocmai în biserica Muzeului Golești. Orchestrat de un anume Edy Talent. Clipul se numește ”Dă-mi o foaie și un pix, viață” și e reprezentativ pentru genul manelelor.

La moșia boierilor Golești, la doi pași de biserica devenită acum scenă pentru videoclipuri cu manele, a ființat prima școală în limba română, gratuită, înființată de boierul Dinicu Golescu.

Acesta a înfiinţat în 1826, pe moşia sa din Goleşti, o şcoală în care puteau învăţa gratuit, pe cheltuiala lui, tineri indiferent de categoria socială din care făceau parte.

A fost o ”școală slobodă obștească, unde pot merge fiii nobleții, ai norodului, și măcar și robi, pământeni și streini, pentru limba românească, nemțească, grecească, latinească și italienească”.

Şcoala a funcţionat până la moartea boierului Dinicu Golescu… Dacă nu l-ar fi răpus atunci (1830 – n.r.) holera, avea de gând să mai înfiinţeze, tot pe cheltuiala sa şi tot cu acces gratuit, şi alte asemenea şcoli, la Bucureşti şi în mai multe localităţi din Muntenia.

Conducerea muzeului nu știe nimic

Conducerea muzeului Golești – manager este Iustin Dejanu, fost ziarist la Argeșul Liber – nu avea habar de ce se petrece în propria ogradă.

”Cu consternare am găsit postat de câteva zile un clip pe Youtube cu o melodie in care sunt filmate cadre din biserica de la Golesti.

Persoanele care au postat si filmat au pătruns in muzeu in data de 26 octombrie, au achitat la casa de bilete o taxa de fotografiere si au profitat de buna credință a unor colegi din personalul muzeului, “fluturându-le” o chitanță.

Nu au avut permisiunea nimănui din conducerea instituției pentru filmare, iar permisiuni pentru video filmări profesionale în biserica din Muzeu nu s-au dat niciodată, pentru noi fiind un loc plin de sacralitate.

La refuzul acestora de a înlătura imediat clipul postat, instituția noastră a raportat clipul ca fraudulos și își rezerva dreptul de a face plângere la organele abilitate”, a informat conducerea muzeului Golești.

Aflat în străinătate, președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Mînzînă, ne-a transmis că la revenirea în țară va dispune o verificare a celor petrecute la muzeul Golești, după care se vor lua măsurile cuvenite.