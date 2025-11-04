PSD insistă pentru majorarea salariului minim / Să nu majorezi salariul minim, cu inflația care persistă, din punctul nostru de vedere, al PSD, este o crimă socială, spune Marius Budăi

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Deputatul Marius Budăi (PSD), fost ministru al Muncii, a declarat marţi că, în situaţia în care suntem acum, cu inflaţia care persistă, să nu majorezi salariul minim, din punctul de vedere al PSD, este o crimă socială, iar acest punct de vedere îl vor susţine şi în coaliţie iar ministrul Muncii îl va prezenta în Consiliul Naţional Tripartit, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”În situaţia în care suntem acum, inflaţia care este persistentă chiar în ultima perioadă şi s-a ridicat şi a erodat foarte mult din puterea de cumpărare, să nu majorezi salariul minim, din punctul nostru de vedere al PSD, este o crimă socială. Sunt de acord că nu este o perioadă uşoară pentru mediul de afaceri, tocmai de aceea noi, PSD, am spus că trebuie să păstrăm acei 300 de lei netaxaţi, astfel încât şi statul să participe la acest efort”, a declarat deputatul PSD Marius Budăi, în emisiunea România Politică de la Prima News.

El a precizat că acesta este punctul de vedere al PSD, cu care vor merge în coaliţie şi ministrul Muncii îl va susţine şi în Consiliul Naţional Tripartit.

”Nu o să scădem deficitul sărăcind populaţia sub nicio formă. Inflaţia, altfel o simt cei cu salarii mari sau cu venituri mari, şi altfel o simt cei pentru care şi un leu, şi doi, sunt importanţi”, a explicate l. Despre majorarea salariului minim, Budăi a arătat că cei de la PSD îşi doresc în primul rând să se respecte directiva europeană, ţinând cont de procedura de infringement, care s-a simplificat acum la Comisia Europeană. ”Trebuie discutat cu partenerii sociali, sindicate şi patronate de câte ori este nevoie. Am experienţa Consiliului Tripartit, ştiu poziţiile de acolo. Iar acei bani care vin într-o zi la cei cu salariul minim, clar se vor duce în secunda doi în consum, nu se vor duce spre economisire. Despre creşterea valorii tichetelor de masă, Marius Budăi a arătat că PSD vrea o majorare de la 40 la 50 de lei.

Ideea a fost respinsă chiar în urmă cu două zile de ministrul Finanţelor. Alexandru Nazare consideră că nu este oportună creşterea salariului minim în acest moment, pentru că acesta a înregistrat o creştere de 75%, din 2021 pănă în prezent, deşi am înregistrat scădere economică. El respinge ideea avansată de liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, că riscăm un infringement dacă nu majorăm salariul minim.

”Dacă ne uităm la salariul minim… ar trebui să ne uităm în dinamica din ultimii ani. Pe un fond de decelerare economică, de scădere economică an de an, din 2021 până astăzi, noi am crescut salariul minim cu 75%. Cred că ar trebui să fim atenţi, cred că ar trebuie să punem mai mult preţ pe coordonarea între dinamica economiei şi creşterile salariului minim (…) Noi am crescut de la 2.300 la 4.050. Totuşi, nu putem să nu ţinem cont de competitivitatea economiei, mai ales când ne dorim să o relansăm”, a declarat, duminică seară, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, potrivit antena3.ro .

Nazare respinge ideea unui infringement, dacă nu majorăm salariul minim: ”Nu cred că este vorba de un infringement, pentru că este vorbа de adecvarea salariului minim. Nu cred că poate fi vorba de un infringement”.

Întrebat dacă salariul minim trebuie majorat, ministrul Finanţelor a spus că ”mai degrabă” nu trebuie mărit, cel puţin ”nu în acest moment”.