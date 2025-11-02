G4Media.ro
Dominic Fritz: Cine l-a atacat pe Nicuşor Dan nu poate să aibă…

Dominic Fritz congresul USR
Sursa foto: USR

Dominic Fritz: Cine l-a atacat pe Nicuşor Dan nu poate să aibă pretenţia acum să fie succesorul lui / Cine a stat lângă alde Ciucă, lângă alde Ciolacu nu poate să pretindă să fie succesorul lui Nicuşor Dan

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, duminică, la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru funcţia de primar general al Capitalei, că cine l-a atacat pe Nicuşor Dan, cine l-a sabotat şi l-a blocat, nu poate avea pretenţia ca acum să fie sucesorul lui. Fritz a susţinut că un primar ales în două tururi este un primar onest, transmite News.ro.

”Cine l-a atacat pe Nicuşor Dan şi l-a sabotat pe Nicuşor Dan, şi l-a blocat pe Nicuşor Dan, nu poate să aibă pretenţia acum să fie succesorul lui. La fel, cine a stat lângă alde Ciucă, lângă alde Ciolacu, lângă alde Crin Antonescu, cine a stat lângă ei în campanii electorale, nu poate acum să pretindă să fie succesorul lui Nicuşor Dan”, a declarat Dominic Fritz, duminică, la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Bucureşti.

Liderul USR a susţinut şi alegerea primarului în două tururi de scrutin.

”Şi ca să fie încă un lucru clar. Cine acum se trezeşte stresat că într-un sistem fără două tururi (…) este complicat, şi într-adevăr există un pericol să iasă un candidat extremist pentru Bucureşti, într-o marjă de câteva puncte procentualem şi cine spune că asta ar fi motivul de ce ar trebui iarăşi să încercăm cu tot felul de experimente de candidaţi unici? Cine are astfel de fantezii sau astfel de realizări, dintr-o dată astfel de frici, spun foarte clar, dacă vreţi altceva, haideţi cu primarii în două tururi!”, a spus Fritz.

Potrivit lui Fritz, un candidat ales în două tururi va fi un primar onest.

”Partidele vechi la noi spun că susţin candidaţii că altfel câştigă extremiştii. Nu funcţionează aşa. Haideţi cu primar în două tururi şi atunci va câştiga candidatul cel mai onest. (…) Să fie foarte clar! Şi de aceea responsabilitatea noastră este într-adevăr uriaşă. Nu pentru Cătălin Drulă, că el o să se descurce. Nu pentru USR, că şi noi o să ne descurcăm. Pentru Bucureşti şi pentru această ţară”, a declarat Dominic Fritz. A

Cătălin Drulă îi are ca principali contracandidaţi în cursa pentru Primăria Generală pe Ciprian Ciucu de la PNL şi pe Daniel Băluţă de la PSD.

