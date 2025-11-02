G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrul Finanţelor crede că salariul minim nu trebuie mărit, cel puţin „nu…

Alexandru Nazare
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Finanţelor crede că salariul minim nu trebuie mărit, cel puţin „nu în acest moment”: Pe un fond de scădere economică, din 2021 până astăzi, am crescut salariul minim cu 75% / Respinge ideea unui infringement pe această temă

Articole2 Noi • 144 vizualizări 1 comentariu

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, consideră că nu este oportună creşterea salariului minim în acest moment, pentru că acesta a înregistrat o creştere de 75%, din 2021 pănă în prezent, deşi am înregistrat scădere economică. El respinge ideea avansată de liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, că riscăm un infringement dacă nu majorăm salariul minim, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Dacă ne uităm la salariul minim… ar trebui să ne uităm în dinamica din ultimii ani. Pe un fond de decelerare economică, de scădere economică an de an, din 2021 până astăzi, noi am crescut salariul minim cu 75%. Cred că ar trebui să fim atenţi, cred că ar trebuie să punem mai mult preţ pe coordonarea între dinamica economiei şi creşterile salariului minim (…) Noi am crescut de la 2.300 la 4.050. Totuşi, nu putem să nu ţinem cont de competitivitatea economiei, mai ales când ne dorim să o relansăm”, a declarat, duminică seară, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, potrivit antena3.ro.

Nazare respinge ideea unui infringement, dacă nu majorăm salariul minim: ”Nu cred că este vorba de un infringement, pentru că este vorbа de adecvarea salariului minim. Nu cred că poate fi vorba de un infringement”.

Întrebat dacă salariul minim trebuie majorat, ministrul Finanţelor a spus că ”mai degrabă” nu trebuie mărit, cel puţin ”nu în acest moment”.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat în repetate rânduri că a vorbit cu comisarul european Roxana Mînzatu despre o îngheţare a salariului minim, aşa cum îşi doreşte premierul Ilie Bolojan şi aceasta i-a spus că se intră într-o zonă de infringement.

Guvernul a transmis, miercuri, după şedinţa Consiliului Naţional Tripartit, că este foarte probabil ca salariul minim brut pe ţară garantat în plată să rămână şi anul viitor la nivelul din acest an, dar consultările vor continua şi luna viitoare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministrul Nazare: Anul viitor este anul PNRR-ului. Nu ne mai întâlnim cu aşa ceva. Eu cred sincer că România îşi va reveni

Articole2 Noi • 235 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Finanţelor afirmă că nu e uşor ca deficitul să fie menţinut la 8,4%, procent cu care a fost de acord Comisia Europeană: E o luptă pe care o ducem în fiecare zi

Articole2 Noi • 211 vizualizări
1 comentariu

Perioada în care primăriile şi consiliile judeţene pot cere împrumuturi de la stat, pentru investiţiile locale şi termoficare, prelungită până la 31 decembrie / Nazare: Plafon suplimentar pentru plata facturilor restante şi acoperirea pierderilor

Articole1 Noi • 107 vizualizări
1 comentariu

1 comentariu

  1. Nu crește salariul minim dar scade cel mediu. Asa ajungi la targetul european. La bugetari scade prin taiere, la privat prin optimizări fiscale. Media va da cu minus. Mari reformatori avem la guvernare. Nu¿ Și proeuropeni pe deasupra.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.