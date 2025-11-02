Ministrul Finanţelor afirmă că nu e uşor ca deficitul să fie menţinut la 8,4%, procent cu care a fost de acord Comisia Europeană: E o luptă pe care o ducem în fiecare zi

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat, duminică seară, că ”nu e uşor” ca deficitul să fie menţinut la 8,4%, procent cu care a fost de acord Comisia Europeană şi care ne-a permis bani de investiţii pentru multe ministere. ”14 miliarde de lei care astăzi sunt în proiecte, în PNRE, în investiţii şi nu puteau fi dacă nu reuşeam această renegociere”, a afirmat Nazare, precizând, însă că a ţine deficitul sub control ”e o luptă pe care o ducem în fiecare zi”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Nazare a vorbit, duminică seară, la Antena 3.

”În primul rând, procentual vorbind, deficitul nu este mai mare, este uşor mai mic. Nu este 5,47, e 5,39. Este o diferenţă, foarte mică, dar e o tendinţă. Da, e adevărat, nominal este mai mare decât anul trecut, dar trebuie să luăm în calcul şi situaţia în care suntem, nivelul cheltuielilor, modul în care a fost construit bugetul. Strategia noastră a fost încă din iulie să dozăm măsurile luate, astfel încât acestea să vizeze în primul rând să stabilizăm situaţia în 2025”, a declarat ministrul Finanţelor.

Acesta a precizat că pentru anul în curs nu şi-a propus ”un salt major, dar am prezentat un plan pentru 2026”.

”Prin rectificare de la 7,7% la 8,4% (ţintă de deficit acceptată de Comisia Europeană – n.r) vorbim aici totuşi de un 0,7% din PIB, de 14 miliarde de lei, care astăzi sunt în proiecte în PNRE, în investiţii şi nu puteau fi dacă nu reuşeam această renegociere şi sunt la Minsterul Economiei, la Ministerul Dezvoltării, în Valuri renovării, în autostrăzi, în spitale. Am avut bani să acoperim bugetele mai multor ministere de investiţii pentru că am reuşit să ducem această ţintă la 8,4„, a mai declarat ministrul.

Potrivit acestuia, ”suntem într-un acord în privinţa ţintelor, nu le mai facem surprize, nu mai producem surprize”.

”Ok, nu e uşor să obţinem nici 8,4%. Repet, nu e uşor. E o luptă pe care o ducem în fiecare zi”, a adăugat ministrul.

El a precizat că sunt mai pari, per total, cheltuielile faţă de 2024, dar cheltuielile de personal au scăzut : ”În ultimile trei luni ele scad, e un trend, vorbim cumulat în trimestrul 3 de aproape 600 de milioane de lei la cheltuieli de personal”.

Întrebat ce crede despre criticile PSD referitoare la faptul că s-au alocat la rectificarea bugetară bani unor ministere pentru cheltuieli de personal, Nazare a declarat: ”Să mă ierte Dumnezeu, dar dacă bugetele erau epuizate şi au fost epuizate pe cheltuială de personal în nu ştiu în câte locuri, nu trebuiau completate? Primul lucru a trebuit să acoperim cheltuia de personal, dacă ea nu există în buget”.