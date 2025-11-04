Temperatură record la Moscova pentru această perioadă a anului / 8,2 grade Celsius au fost luni noapte, mult peste media din această perioadă

Moscova a avut parte de cea mai călduroasă noapte pentru această perioadă a anului din întreaga istorie a înregistrărilor sale meteorologice, cu temperaturi care au fost cu aproximativ 10 grade Celsius peste media lunii noiembrie, a raportat marţi presa locală rusă, citând un specialist în meteorologie, informează agenţia de presă Xinhua, transmite Agerpres.

„Temperatura minimă a aerului din noaptea trecută înregistrată la staţia meteorologică VDNKh a fost de 8,2 grade Celsius. Această valoare este chiar mai caldă decât media climatologică nocturnă pentru luna mai şi pentru luna septembrie”, a declarat Evgeny Tishkovets, specialist coordonator la Centrul Meteorologic Phobos, citat de RIA Novosti.

Expertul rus consideră că această temperatură este „o anomalie”, adăugând că astfel de nopţi călduroase la această dată din calendar nu au fost înregistrate niciodată în întreaga istorie a observaţiilor regulate efectuate la staţia meteorologică VDNKh.

Puţin mai devreme în cursul zilei de marţi, Alexander Ilyin, specialist la Centrul de Prognoze Meteo, a declarat că vremea caldă ar trebui să persiste la Moscova până la sfârşitul acestei săptămâni, precizând că temperaturile medii diurne vor fi cu 3-5 grade Celsius peste valorile considerate normale pentru luna noiembrie.