INTERVIU Daniel Băluță și-a schimbat părerea despre Nicușor Dan după ce îi făcuse plângere penală: ”Avem o relație constructivă. Există linii roșii pe care niciodată, nici eu, nici domnul președinte nu le-am depășit în relația personală”

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria București, a declarat într-un interviu pentru G4Media că are ”o relație constructivă” cu Nicușor Dan, fostul primar general cu care s-a contrat dur în acest an pe tema Pasajului Unirii. În martie, Băluță anunța o plângere penală împotriva lui Nicușor Dan și îl acuza că ”sfidează bucureștenii și expune orașul unui risc major”. Acum, în campania electorală, a spus în interviul pentru G4Media că există ”linii roșii” pe care nici el, nici Nicușor Dan nu le-au depășit.

Reamintim că Nicușor Dan – pe atunci primar general al Capitalei – și Daniel Băluță – primar al Sectorului 4 – s-au contrat dur în noiembrie 2024 și martie 2025 pe tema refacerii plafonului de la Piața Unirii. În noiembrie 2024, Nicușor Dan a mers cu buldozere să desființeze șantierul început de Băluță, dar polițiștii locali din Sectorul 4 l-au împiedicat să intre în șantier. În martie 2025, în fața unui nou refuz al lui Nicușor Dan de a aviza deschiderea șantierului, Daniel Băluță a anunțat că îl dă în judecată și îi face plângere penală. În cele din urmă, în ultimele zile de mandat ca primar și înainte să plece la Cotroceni, Nicușor Dan a semnat avizul pentru șantier.

Acum, în debutul campaniei electorale pentru Primăria București, Daniel Băluță a declarat în interviul pentru G4Media că a făcut împreună cu Nicușor Dan mai multe proiecte și că nu ne raportăm niciodată doar la un eveniment, ci la o situație per ansamblu”.

Fragmentul VIDEO din interviu:

Dan Tăpălagă: Cu președintele Nicușor Dan ce relații aveți după conflictul pe tema planșeului, cu buldozere, cu alergatul în Piața Unirii?

Daniel Băluță: Nu l-aș numi tocmai conflict, pentru că…

Dan Tăpălagă: Hârjoana din Piața Unirii…

Daniel Băluță: Important e ce s-a întâmplat după acest lucru și nu ne raportăm niciodată doar la un eveniment, ci la o situație per ansamblu. Faptul că Nicușor Dan, în ultima zi de mandat, a semnat autorizația de construire pentru Planșeul Unirii reprezintă un lucru extraordinar și profit de acest moment să îi mulțumesc. De aceea am o relație corectă cu președintele României. Am o relație de respect pentru că este normal să respectăm votul celor 6 milioane de români. Întotdeauna am respectat instituțiile statului. Nicușor Dan nu mai este primarul Capitalei. Este președintele tuturor românilor. Deci și președintele meu.

Dan Tăpălagă: Și când l-ați văzut la congresul USR de lansare a candidaturii domnului Drulă, adversarul dumneavoastră în aceste alegeri, ce v-ați spus? E bine că s-a dus sau nu?

Daniel Băluță: Viața m-a învățat, și mai ales în competiția asta, să nu judec. Este foarte important să reușesc să prezint planurile și proiectele mele. Sunt mai puțin interesat de ceea ce fac competitorii mei. Desigur, fiecare dintre noi încearcă să-și maximizeze șansele de câștig, încearcă să prezinte punctele tari pe care consideră că le au.

Dan Tăpălagă: Deci în două cuvinte cum ați defini relația cu Nicușor Dan, că n-am prea înțeles cum e.

Daniel Băluță: Este una constructivă

Cristian Pantazi: La fel ca a domnului Bolojan

Dan Tăpălagă: Acolo e instituțională, nu e constructivă. Doar instituțional, adică rece. Constructivă e deja mai mult, înseamnă că discută.

Daniel Băluță: Împreună cu primarul general Nicușor Dan am făcut lucruri pentru București. Nu pot să spun că am o relație rece sau instituțională. Nodul intermodal de la Eroii Revoluției, planșeul Unirii, o grămadă de exproprieri pe care le-am făcut. Inclusiv Primăria Municipiului București a participat activ în viața Sectorului 4 la exproprieri pentru școli, licee, grădinițe, parcuri. Am avut o relație instituțională foarte bună, overall, pentru că ne uităm la rezultate, iar din punct de vedere uman e normal. Interacționând de atâtea ori, avem o relație constructivă la nivelul acesta de respect bilateral. Îmi place foarte mult formula pe care o folosiți deseori în articolele dumneavoastră: există niște linii roșii pe care niciodată, nici eu, nici domnul președinte nu le-am depășit în relația personală. De aceea este un respect bilateral și nu unul rece.

Dan Tăpălagă: Altceva decât relația cu Bolojan. Vă spun sincer.

Daniel Băluță: Vă spuneam despre faptul că unele poziții poate că nu mi se potrivesc. Am un alt profil psihologic decât premierul Bolojan. Sunt fundamental diferit ca și mod, exprimare, ca personalitate. Probabil că știți. Uneori oamenii au sau nu au chimie, pur și simplu despre asta vorbim.

Dan Tăpălagă: Aveți chimie cu Nicușor Dan?

Daniel Băluță: Vă spun ca medic acum. Sunt un om extrem de prietenos, un om de construcție și timpul i-a dovedit lui Nicușor Dan că și eu am exact aceleași obiective în privința secțiunii pe care am colaborat. E normal să existe un astfel de respect atunci când fiecare își respectă cuvântul, că despre asta este vorba.

Cristian Pantazi: Această decizie a lui Nicușor Dan de a deschide un război cu mafia imobiliară a fost un lucru bun?

Daniel Băluță: Este un lucru nu bun, ci foarte bun. Iar asta inclusiv pe mine, la nivelul Sectorului 4, m-a ajutat. Faptul că a existat o astfel de susținere de la Primăria București în ceea ce înseamnă construcții, în ceea ce înseamnă implementarea unor proiecte de spații verzi și școli, infrastructură medicală, infrastructură educațională în zone care au predominat exclusiv construcțiile.

Asta înseamnă că filozofia pe care Nicușor Dan a avut-o din punctul acesta de vedere a fost una constructivă. Dar este foarte important să nu generalizăm. Nu toți marii investitori imobiliari sau sunt mafioți.

Cristian Pantazi: Notez cu surprindere o atitudine a dumneavoastră față de președintele Nicușor Dan la fel de prietenoasă ca aceea a lui Cătălin Drulă.

Daniel Băluță: N-aș spune că abordarea mea este prietenoasă față de domnul președinte, ci este doar una corectă. Și am pretenția despre mine – v-am spus că nu am calități de președinte – că îmi este foarte greu să prezint un adevăr deformat. Este ceea ce s-a întâmplat și ceea ce se întâmplă. Nu pot să vă spun decât realitatea.

Dan Tăpălagă: Haideți să o luăm invers. Apropo de Nicușor Dan, cât a fost primar general, a făcut ceva greșit și dumneavoastră doriți să îndreptați? Pentru că i se reproșează explicit lui Nicușor Dan că a blocat dezvoltarea Bucureștiului prin limitarea autorizațiilor de construcție pentru marii dezvoltatori. Aici ce poziție aveți?

Daniel Băluță: În acest oraș există mari dezvoltatori, dar există și mici întreprinzători. Există o categorie antreprenorială căreia trebuie să ne adresăm. În centrul orașului sunt o mulțime de case care pur și simplu se scurg, sunt dărăpănate, stau să se prăbușească. Cred că pentru tipul acesta de proiecte imobiliare, adică pentru casele simple, care unele sunt monument istoric, în măsura în care ne asigurăm că rezultatul finit va fi identic cu ceea ce autorizațiile de la Ministerul Culturii dictează, este păcat să nu urgentăm autorizațiile de construire.

Da, are foarte mare dreptate atunci când spune, vizavi de construcții, că nu este normal să aducem 10.000 de locuitori pe o stradă care are 7 metri sau fără infrastructură. Sunt lucruri de bun simț.

Dan Tăpălagă: Dar ceva greșit a făcut Nicușor Dan la primărie? Că urmează să candidați la funcția pe care a ocupat-o timp de 5 ani.

Daniel Băluță: Știți, sunt un om al construcției și al dialogului. Nu concurez cu Nicușor Dan la Primăria Municipiului București. Ca atare, este foarte important să vă spun ce cred că pot să fac eu bine. De aceea evit să răspund la această întrebare, pentru că Nicușor Dan nu este în această competiție cu mine.

