G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ucraina trebuie să-şi accelereze reformele pentru a îndeplini ţintele pentru aderarea la…

uniunea europeana, ucraina, UE, parlamentul european, comisia europeana, consiliul european, kiev, aderare
Sursa foto: European Council

Ucraina trebuie să-şi accelereze reformele pentru a îndeplini ţintele pentru aderarea la UE, potrivit raportului anual ce vizează extinderea Uniunii Europene

Articole4 Noi • 104 vizualizări 0 comentarii

Ucraina trebuie să-şi accelereze reformele dacă doreşte să atingă obiectivul autoimpus de a încheia până la finalul lui 2028 procesul de aderare la Uniunea Europeană, indică un proiect al raportului anual privind extinderea UE, ce va fi prezentat marţi de Comisia Europeană, relatează agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Proiectul arată că în pofida ”circumstanţelor foarte dificile”, Ucraina fiind în război cu Rusia, Kievul a dat dovadă ”în ultimul an de un angajament remarcabil faţă de procesul de aderare la UE”.

Totuşi, ”tendinţe negative recente, printre care o presiune crescândă asupra agenţiilor specializate anticorupţie şi societăţii civile, trebuie să fie inversate în mod decisiv”, indică documentul citat.

Raportul îi mai solicită Kievului să-şi accelereze ”alinierea la standardele UE în protejarea drepturilor fu ndamentale, împreună cu continuarea reformelor administraţiei publice şi pentru descentralizare”.

”Continuarea progreselor este de asemenea necesară cu privire la consolidarea independenţei, integrităţii, profesionalismului şi eficienţei în sistemul judiciar, precum şi la lupta contra infracţionalităţii organizate”, adaugă proiectul raportului anual priv ind extinderea UE.

Comisia Europeană sprijină calendarul ambiţios stabilit de Ucraina, dar avertizează că respectarea lui va presupune accelerarea reformelor, în special în domenii esenţiale, cum este statul de drept, potrivit documentului citat.

Tot marţi, executivul UE va evalua progresele realizate de Republica Moldova, Muntenegru, Albania, Serbia, Bosnia, Macedonia de Nord şi Kosovo în vederea aderării lor la blocul comunitar. Turcia şi Georgia sunt de asemenea analizate, deşi procesul de aderare rămâne blocat în cazul ambelor ţări din cauza problemelor legate de încălcarea standardelor democratice şi a statului de drept.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ucraina va înfiinţa birouri pentru exportul de arme în Germania și Danemarca / Exporturile vor viza dronele navale şi sistemele de artilerie

Articole4 Noi • 151 vizualizări
0 comentarii

O uzină petrochimică din regiunea rusă Başkortostan a fost avariată într-un atac ucrainean cu drone. Obiectivul se află la 1.500 de km de graniţa ucraineană

Articole4 Noi • 427 vizualizări
0 comentarii

Zelenski anunţă livrarea unui sistem antirachetă Patriot de către Germania: Fiecare întărire a apărării noastre aeriene ne aduce literalmente mai aproape de sfârşitul războiului

Articole2 Noi • 188 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.